Gustavo morreu após ser atingido por 27 disparos durante a abordagem policial - Reprodução / Redes sociais

Gustavo morreu após ser atingido por 27 disparos durante a abordagem policialReprodução / Redes sociais

Publicado 12/10/2026 09:23





O caso aconteceu na madrugada de sábado, 10, e é investigado pelas polícias Civil e Militar. O registro foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



Segundo a SSP, as armas dos policiais envolvidos e o celular de Gustavo foram apreendidos para perícia. As imagens registradas pelas câmeras corporais durante a ação também foram solicitadas para análise.



Em nota, a secretaria afirmou que todos os procedimentos adotados durante e após a ocorrência serão apurados. O órgão acrescentou que não tolera desvios de conduta de seus agentes e que eventuais irregularidades serão punidas com rigor. Os policiais militares que participaram da ocorrência que terminou com a morte de Gustavo Munis de Santana, de 20 anos, na região de Moema, Zona Sul de São Paulo , foram afastados das atividades operacionais. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), que também anunciou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes.O caso aconteceu na madrugada de sábado, 10, e é investigado pelas polícias Civil e Militar. O registro foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).Segundo a SSP, as armas dos policiais envolvidos e o celular de Gustavo foram apreendidos para perícia. As imagens registradas pelas câmeras corporais durante a ação também foram solicitadas para análise.Em nota, a secretaria afirmou que todos os procedimentos adotados durante e após a ocorrência serão apurados. O órgão acrescentou que não tolera desvios de conduta de seus agentes e que eventuais irregularidades serão punidas com rigor.

Jovem foi atingido por 27 tiros

Gustavo morreu após ser atingido por 27 disparos durante a abordagem policial. Ao todo, quatro agentes efetuaram 45 tiros, segundo informações divulgadas sobre o caso.



A Polícia Militar havia sido acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um homem que estaria em sofrimento emocional e ameaçando tirar a própria vida.



De acordo com a versão dos policiais registrada no boletim de ocorrência, Gustavo teria corrido ao perceber a chegada da equipe e, posteriormente, feito um movimento interpretado pelos agentes como uma ameaça. O objeto encontrado com ele era um celular Samsung. Não houve registro de apreensão de arma de fogo com o jovem.



As circunstâncias da abordagem, a sequência dos disparos e a atuação dos policiais serão analisadas no decorrer das investigações. O afastamento dos agentes das atividades operacionais é uma medida administrativa enquanto o caso é apurado e não representa, por si só, uma conclusão sobre eventual responsabilidade criminal.



A análise das imagens das câmeras corporais e dos laudos periciais deverá contribuir para esclarecer a dinâmica da ocorrência.