Lula é rejeitado por 51% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 47% - Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Lula é rejeitado por 51% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 47%Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Publicado 13/10/2026 08:31

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (13) aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão tecnicamente empatados na corrida pelo Palácio do Planalto , a doze dias do segundo turno. No cenário estimulado, Flávio registra 48% das intenções de voto totais, enquanto o petista tem 45%.

O senador terminou o primeiro turno das eleições na liderança, com 47,03% dos votos válidos. O presidente e candidato à reeleição teve 45,16%.

Eleitores que não escolheram nenhum dos candidatos, brancos e nulos somam 5%. Os que não sabem ou não responderam são 2%.

Considerando os votos válidos, que descartam brancos e nulos, método utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado do pleito, Flávio venceria Lula na disputa por 52% a 48%.

No voto espontâneo, quando o eleitor declara a intenção antes de ouvir o nome dos candidatos, o senador aparece à frente com 46%, contra 44% do presidente.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais (p.p) para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 9 e 12 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-007997/2026.

Rejeição

A pesquisa observa que o presidente Lula lidera a rejeição no segundo turno. 51% dos eleitores afirmam que não votariam no petista de jeito nenhum, enquanto o senador registra 47%.

Em relação à última rodada do levantamento, divulgada antes do primeiro turno, o resultado mostra um avanço da rejeição do presidente e um recuo do índice do senador. Em 28 de setembro, Flávio era rejeitado por 51% dos entrevistados, e Lula, por 48%.

Decisão de voto

Segundo a pesquisa, 92% dos eleitores afirmam que já estão com o voto decidido. Para 7%, a escolha ainda não está definida. 1% não sabe ou não respondeu.

Considerando o número de eleitores que ainda podem mudar o voto, a Nexus estimula que Flávio deve receber entre 46% e 49% dos votos no segundo turno, e Lula, entre 43% e 46%

Transferência de votos

O levantamento também observou o desempenho de Lula e Flávio Bolsonaro entre os eleitores que votaram em candidatos que não avançaram para o segundo turno.

Dos eleitores do escritor Augusto Cury (Avante), 43% afirmam que votarão em Flávio Bolsonaro e 41% em Lula. Nenhum dos dois, brancos e nulos somam 13%, e 4% não sabem ou não responderam.

Entre quem escolheu Renan Santos (Missão) em 4 de outubro, o candidato do PL tem 37% das intenções de voto contra 30% do petista. Nenhum dos dois, brancos e nulos são 33%.

Para 55% dos eleitores do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o escolhido no segundo turno é Flávio, enquanto Lula é preferido por 27%. Nenhum dos dois, brancos e nulos somam 11%, e 7% não sabem ou não responderam.

Flávio possui a maior vantagem entre os eleitores do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 80% contra 0% de Lula. Nenhum dos dois, brancos e nulos são 12%, e 8% não sabem ou não responderam.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa