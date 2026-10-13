Netinho alcançou fama nacional com a canção ’Milla’ - Reprodução

Netinho alcançou fama nacional com a canção ’Milla’Reprodução

Publicado 13/10/2026 11:00

O cantor Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos. Ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Aliança Star, em Salvador, após o retorno do linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático diagnosticado em 2025. A notícia foi divulgada nas redes sociais do artista.

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"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", informou.

O velório e a cremação do corpo do artista serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. "Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários. Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa".

O comunicado ainda destacou a carreira e a contribuição do artista para a música brasileira. "Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo".

Doença



Em fevereiro do ano passado, Netinho cancelou shows de Carnaval após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Ele foi internado e depois de nove dias recebeu alta da UTI e foi para a Unidade Semi-Intensiva. No mês seguinte, o cantor revelou o diagnóstico de câncer no sistema linfático.

Já em junho, o artista baiano contou que não havia mais sinais do câncer em seu organismo e que iria finalizar as sessões de quimioterapia. "Ele [médico] me sugeriu terminar o tratamento. Então estou aqui, firme e forte, já na quinta temporada da quimio e restará apenas mais uma. Muito obrigado, meu querido Deus", disse.

Em maio deste ano, Netinho revelou o retorno do linfoma, detectado em exames realizados devido a uma obstrução no rim esquerdo. "Farei uma biópsia amanhã, provavelmente, para detectar qual tipo de tratamento farei agora. Não vai ser como no ano passado, não vou ficar tanto tempo aqui. Não sei se farei quimioterapia. Mostrando para todo mundo como a gente consegue vencer as dificuldades com positividade na mente, alegria e cabeça erguida", afirmou.

Trajetória e vida pessoal

Ernesto de Souza Andrade Júnior, conhecido como Netinho, nasceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 1966. Ele iniciou sua trajetória profissional na música no final da década de 1980. O cantor ganhou projeção nacional em 1988 ao assumir os vocais da Banda Beijo, grupo com o qual emplacou o sucesso "Beijo na Boca".

Em 1993, o cantor deixou a banda e começou a carreira solo. O ápice do sucesso aconteceu em 1996 com o lançamento do disco "Netinho ao Vivo!" que trazia a faixa "Milla", canção que bateu recordes de execução nas rádios e se transformou em um hino de grande sucesso do Carnaval.

O cantor foi casado por seis anos com a jornalista Mariana Trindade, união que chegou ao fim em 2003. Juntos, eles tiveram Bruna, filha única do artista. Netinho se declarou bissexual em 2010. Dois anos mais tarde, ele disse em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, que não considerava necessário debater sua orientação sexual publicamente de forma recorrente.

O artista era apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro e participou de atos públicos em favor do antigo governo. Nas eleições de 2022, ele se candidatou ao cargo de deputado federal pelo PL da Bahia e obteve cerca de 31 mil votos, ficando na condição de suplente da sigla.