NetinhoReprodução/Instagram
Relembrando a memória do cantor, colegas de profissão prestaram suas homenagens. Claudia Leitte compartilhou uma imagem antiga na qual aparece ao lado do amigo e escreveu. "Descanse em paz, meu irmão!". Buchecha falou sobre a perda. "Nos deixou hoje o nosso querido cantor Netinho. Descanse em paz, meus sentimentos aos familiares e amigos".
Alexandre Pires também lamentou o falecimento de Netinho e publicou fotos junto do artista. "Você lutou, meu amigo! Lutou com a coragem de quem ama a vida e com a grandeza de quem nasceu para deixar sua marca no mundo. Seu nome será sempre lembrado e citado entre os grandes artistas da música brasileira, mas, acima de tudo, será lembrado pelo coração gigante, pela generosidade e pelo ser humano extraordinário que você foi".
"Que Deus te receba em seus braços e te conceda o descanso eterno. Sua voz se cala, mas seu legado, sua história e o amor que você deixou jamais se apagarão. Descanse em paz, meu amigo Netinho. Você será eterno em nossos corações!", completou.
Já a cantora Sarajane refletiu sobre a partida do cantor. Deus abençoe o seu regresso, você foi um grande guerreiro, a música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas".
Carlinhos Brown foi outro nome que se manifestou sobre a perda. "Você, com sua alegria, fez tanta gente tirar o pé do chão, aliás esse jargão foi você que construiu. E agora desejo que seu voo pelas estrelas seja acompanhado pela doçura do seu canto, que ele alcance Deus em sua grandeza e que seu espírito continue brilhando por toda a eternidade”.
Marido da apresentadora Astrid Fontanelle, Fausto Franco realizou uma homenagem ao artista. "Acabei de saber do passamento de Netinho, que lutou tanto pela vida nos últimos anos. Guardarei na memória os bons momentos que tivemos juntos e sua enorme contribuição à música baiana. Descanse em paz", afirmou.
Outras personalidades que se manifestaram sobre o falecimento Netinho foram Gilmelândia, Bell Marques, Andrea Sorvetão e Carioca.
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