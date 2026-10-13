Netinho - Reprodução/Instagram

NetinhoReprodução/Instagram

Publicado 13/10/2026 13:31 | Atualizado 13/10/2026 14:11





Relembrando a memória do cantor, colegas de profissão prestaram suas homenagens. Claudia Leitte compartilhou uma imagem antiga na qual aparece ao lado do amigo e escreveu. "Descanse em paz, meu irmão!". Buchecha falou sobre a perda. "Nos deixou hoje o nosso querido cantor Netinho. Descanse em paz, meus sentimentos aos familiares e amigos".



Alexandre Pires também lamentou o falecimento de Netinho e publicou fotos junto do artista. "Você lutou, meu amigo! Lutou com a coragem de quem ama a vida e com a grandeza de quem nasceu para deixar sua marca no mundo. Seu nome será sempre lembrado e citado entre os grandes artistas da música brasileira, mas, acima de tudo, será lembrado pelo coração gigante, pela generosidade e pelo ser humano extraordinário que você foi".



"Que Deus te receba em seus braços e te conceda o descanso eterno. Sua voz se cala, mas seu legado, sua história e o amor que você deixou jamais se apagarão. Descanse em paz, meu amigo Netinho. Você será eterno em nossos corações!", completou.



Já a cantora Sarajane refletiu sobre a partida do cantor. Deus abençoe o seu regresso, você foi um grande guerreiro, a música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas". Celebridades lamentaram a perda do cantor Netinho , que faleceu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, na Bahia, após enfrentar um câncer no sistema linfático. Nomes como Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Mara Maravilha fizeram homenagens ao artista, que ficou conhecido por sucessos como a música "Milla".Relembrando a memória do cantor, colegas de profissão prestaram suas homenagens. Claudia Leitte compartilhou uma imagem antiga na qual aparece ao lado do amigo e escreveu. "Descanse em paz, meu irmão!". Buchecha falou sobre a perda. "Nos deixou hoje o nosso querido cantor Netinho. Descanse em paz, meus sentimentos aos familiares e amigos".Alexandre Pires também lamentou o falecimento de Netinho e publicou fotos junto do artista. "Você lutou, meu amigo! Lutou com a coragem de quem ama a vida e com a grandeza de quem nasceu para deixar sua marca no mundo. Seu nome será sempre lembrado e citado entre os grandes artistas da música brasileira, mas, acima de tudo, será lembrado pelo coração gigante, pela generosidade e pelo ser humano extraordinário que você foi"."Que Deus te receba em seus braços e te conceda o descanso eterno. Sua voz se cala, mas seu legado, sua história e o amor que você deixou jamais se apagarão. Descanse em paz, meu amigo Netinho. Você será eterno em nossos corações!", completou.Já a cantora Sarajane refletiu sobre a partida do cantor. Deus abençoe o seu regresso, você foi um grande guerreiro, a música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas".

Mara Maravilha destacou importância de Netinho na música e expressou a dor ao se despedir de colega. "Netinho não cantava apenas músicas. Ele levava a energia da Bahia, a alegria do nosso povo e o calor da nossa terra para cada canto deste Brasil. Sua voz tinha o sabor do verão, o cheiro do mar, a força do nosso povo… Hoje, meu coração se entristece ao me despedir de Netinho, um baiano que, assim como eu, carregava a Bahia na alma e a espalhava pelo mundo através da música".



Carlinhos Brown foi outro nome que se manifestou sobre a perda. "Você, com sua alegria, fez tanta gente tirar o pé do chão, aliás esse jargão foi você que construiu. E agora desejo que seu voo pelas estrelas seja acompanhado pela doçura do seu canto, que ele alcance Deus em sua grandeza e que seu espírito continue brilhando por toda a eternidade”.



Marido da apresentadora Astrid Fontanelle, Fausto Franco realizou uma homenagem ao artista. "Acabei de saber do passamento de Netinho, que lutou tanto pela vida nos últimos anos. Guardarei na memória os bons momentos que tivemos juntos e sua enorme contribuição à música baiana. Descanse em paz", afirmou.



Outras personalidades que se manifestaram sobre o falecimento Netinho foram Gilmelândia, Bell Marques, Andrea Sorvetão e Carioca.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa