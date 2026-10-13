Duda Guerra confirmou indireta para a ex-sogra, Angélica - Reprodução/Instagram

Duda Guerra confirmou indireta para a ex-sogra, AngélicaReprodução/Instagram

Publicado 13/10/2026 10:35

Duda Guerra confirmou que mandou uma indireta para a ex-sogra, Angélica, nas redes sociais. A influenciadora, que namorou Benício Huck, revelou um acordo estabelecido com a família da apresentadora para evitar a exposição pública do término.

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"Não tem como falar que foi coincidência de destino, né? Assim, eu não comento praticamente sobre nada desde que eu terminei meu relacionamento, eu acho que eu nunca nem abri minha boca pra falar nada sobre isso", disse em entrevista ao portal Léo Dias.

A jovem contou detalhes os bastidores do que foi acordado entre as partes. "Quando acabou o namoro, a gente conversou com a família e tudo mais, e tinham combinado de ninguém nunca mais tocar no assunto pra gente conseguir seguir a vida tranquilo. Até por que tudo que a gente comentasse sobre, as pessoas sempre levavam muito isso para site de fofoca. Então, foi um acordo mesmo que a gente fez de não comentar mais nada pra deixar eu e o Benício seguirmos a nossa vida".

Duda alegou que a decisão de compartilhar a publicação veio após Angélica comentar sobre a antiga relação do filho. "E depois que a gente terminou, ela já tocou no assunto umas duas ou três vezes. Então, assim, me senti no direito de comentar uma vez também, entendeu? E foi isso", explicou.

A influenciadora não mantém contato com o ex-namorado após o término do relacionamento. "Tá tudo resolvido. Eu e Benício seguimos a vida. E ela que fica falando. A gente não se fala mais, a gente tem alguns amigos em comum, mas não nos falamos mais".

Entenda

No TikTok, Duda Guerra compartilhou uma publicação com a frase "Deus me abençoou com uma personalidade que homem fraco e filhinho de mamãe não consegue lidar". Na legenda, a jovem destacou a forma que encara a vida. "Independente, dona da própria vida, sei dos meus objetivos e não tolero o mínimo", escreveu.

A mensagem foi entendida como uma indireta para Angélica, já que o fim do romance com Benício Huck tinha sido classificado pela apresentadora como uma "treta teen" em entrevistas recentes.