Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciaram o nascimento da primeira filha, SerenaReprodução / Instagram
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Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciam nascimento da primeira filha
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Nasce primeira filha de Caroline Dallarosa
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Artista faleceu aos 60 anos, nesta terça-feira (13), em Salvador, na Bahia
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