Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciaram o nascimento da primeira filha, Serena - Reprodução / Instagram

Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciaram o nascimento da primeira filha, SerenaReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2026 20:37

Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciaram nas redes sociais, na noite desta terça-feira (13), o nascimento da primeira filha, Serena. A primogênita do zagueiro do Flamengo e da médica veio ao mundo nesta segunda (12).

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"12/10, dia em que renascemos. Serena chegou para completar nossa família e transformar tudo! Obrigada, Deus, pelo nosso maior presente", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação. Vale lembrar que nesta mesma data é celebrado o Dia das Crianças e da Nossa Senhora Aparecida, na fé católica. O casal compartilhou um compilado de fotos antes na maternidade, durante e depois do nascimento da primogênita.

Discretos, optaram por não mostrar o rostinho do filha. O jogador de futebol carimbou o pé da filha no antebraço, indicando que fará uma tatuagem para registrar o momento especial da família. Nos comentários da publicação, a médica se declarou ao marido:

"Meu amor, não sabia que era possível me apaixonar ainda mais por você! O melhor companheiro e parceiro que eu poderia pedir. Te amo cada dia mais, meu amor! Que sorte a nossa ter você", escreveu Maitê, que também agradeceu a equipe médica. "Não posso deixar de agradecer a toda a minha equipe, que com tanto amor e acolhimento tornou o meu parto dos sonhos possível."

O casal iniciou o relacionamento em 2020. No dia 3 de janeiro deste ano, mesma data em que Léo completou 30 anos, eles oficializaram a união no civil. Na mesma rede social, revelaram a gravidez em março.

Em maio, o atleta e a médica compartilharam registros do chá revelação intimista. Com os olhos tampados, Léo e Maitê colocaram taças em um bolo. Em seguida, os dois viram o recheio rosa. O casal estava sentado no chão, ao lado dos cachorros de estimação. Na ocasião, os papais celebraram a novidade com beijinhos e abraços.

A médica ressaltou a surpresa ao descobrir o gênero da primogênita. "Eu estou em choque". Já o jogador contou que estava com o pressentimento. "Ontem eu entrei no jogo dos menininhos e tinha uma menina na minha frente. E ela entrou com o [Giorgian de] Arrascaeta, acho. E ela estava com a camiseta escrito 'Serena'", falou o zagueiro do time rubro-negro.