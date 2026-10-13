Alexandre Frota trocou farpas com Maurício Mattar nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Alexandre Frota trocou farpas com Maurício Mattar nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2026 12:05

Os atores Alexandre Frota , que é também vereador em Cotia, e Maurício Mattar protagonizaram um desentendimento nas redes sociais na segunda-feira, 12, após uma interação em uma publicação sobre política. A reação de Mattar levou Frota a expor a mágoa com o antigo amigo, mas o ator se manifestou posteriormente para explicar que a provocação não era direcionada ao posicionamento político do colega.

A discussão começou após Frota publicar um vídeo no Instagram em que afirmava que trabalharia para conquistar votos a favor da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, Mattar comentou "rindo até 2090", acompanhado de emojis de risada.

A resposta foi interpretada por Frota como uma provocação pessoal. O vereador publicou uma captura de tela do comentário e relembrou a relação de amizade que os dois construíram ao longo dos anos.

O que Alexandre Frota disse sobre Maurício Mattar?

Em seu desabafo, Frota contou que acolheu Mattar quando ele ficou sem ter onde morar e afirmou que os dois dividiram casa e refeições. Também destacou a parceria profissional no teatro e na televisão, incluindo o trabalho na novela "Roque Santeiro".

"Me preocupei com ele quando saiu de casa e não tinha onde morar, morou lá em casa, estendi as mãos pra ele várias vezes, foi um grande parceiro de teatro, juntos fizemos o maior sucesso da TV brasileira, 'Roque Santeiro', dividimos prato de comida, vocês acreditam?", escreveu.

O ator também afirmou que foi o primeiro a chegar ao hospital quando Mattar sofreu um infarto. Ao comentar a reação do colega, Frota atribuiu o desgaste da amizade às divergências políticas e criticou o que chamou de efeito do bolsonarismo nas relações pessoais.

Apesar da mágoa, ele ressaltou que a história entre os dois continuava tendo importância. "Mesmo assim você tem uma importância ímpar na minha vida, e isso nem o Bolsonaro vai conseguir apagar", declarou, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Frota ainda respondeu com ironia à frase sobre rir até 2090, mencionando os 62 anos de Mattar. "Hoje você está com 62 anos, acho muito pouco provável que consiga rir até 2090, rs. Aliás, tô gostando de você na novela, depois de tantos anos conseguiu voltar, vibrei muito por você", finalizou se referindo a Por Você, novela das 7, da TV Globo.

Maurício Mattar explica comentário e declara amor ao amigo

Após a repercussão, Maurício Mattar publicou um vídeo no Instagram para explicar a reação. Segundo ele, a esposa havia contado que Frota estava falando sobre o episódio, e o ator afirmou que acordou rindo da situação.

"Minha esposa falou assim: 'está todo mundo te bombardeando que o Frota falou um monte de coisa' (risos). Aí, meu irmão, já acordei rindo. Estou em Teresópolis, só você, irmão. Eu te amo, meu irmão. Deixa eu te falar: está tudo certo. Você me conhece para caramba, eu te amo, cara", disse.

Mattar negou que estivesse debochando da posição política de Frota. De acordo com sua explicação, a risada era direcionada ao ator Sandro Rocha, que compartilhou o vídeo reagindo ao apoio de Frota, e não ao posicionamento do antigo amigo sobre Lula.

"Não me interessa, cara, você sabe, me conhece para caramba. Sabe que eu não discuto futebol, religião, política. Eu respeito todo mundo, convivo bem com todas as tribos. Adoro as diferenças Acho que é por isso que eu transito com a maior das dignidades entre todas as tribos. Mas estou rindo do Sandro", afirmou Mattar.

Ao final do vídeo, Mattar também celebrou a escalação de Frota na série "Arcanjo Renegado", do Globoplay. "Fiquei sabendo que você vai fazer o 'Arcanjo Renegado', estou feliz demais, cara. Você merece tudo de melhor", declarou.

As posições políticas dos dois já foram distintas publicamente. Alexandre Frota foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018 pelo PSL, partido ao qual Bolsonaro era filiado na época. No ano seguinte, foi expulso da legenda após críticas ao governo e, em 2022, passou a apoiar Lula.

Maurício Mattar, por sua vez, manteve apoio a Bolsonaro durante o mandato presidencial e participou de atos antidemocráticos em dezembro de 2022.