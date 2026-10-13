Caroline Dallarosa deu à luz a primogênita - Divulgação/Camila Cardoso

Caroline Dallarosa deu à luz a primogênita Divulgação/Camila Cardoso

Publicado 13/10/2026 15:47 | Atualizado 13/10/2026 18:47

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A artista compartilhou trajetória de gestação da filha nas redes sociais. Em publicações, ela mostrou experiência da primeira gravidez. “Mamãe de 9 meses passando por aí! Vou explodir, galera”, escreveu. Ela, ainda, falou sobre proximidade da chegada da filha, “Agora só tenho a skin mãe da Lia”, brincou.Entre os comentários de postagem, na qual divulgou vídeo mostrando barriguinha de grávida, internautas comemoraram nova fase da atriz. Uma fã afirmou: “Carol, você está absolutamente linda grávida, tem um brilho diferente”; enquanto outra, elogiou Caroline, “A mulher já é bonita, mas grávida está surreal”. Alguns, ainda, exclamaram: “Maravilhosa”, “Linda” e “Incrível”.Em ocasião do Dia dos Pais, ela se declarou ao companheiro e falou sobre oportunidade de formar uma família ao lado de Haroldinho, “Primeiro Dia dos Pais do papai da Lia. Obrigada é uma palavra insuficiente para agradecer, na verdade, qualquer coisa que seja para falar de você parece pequeno perto do homem extraordinário que você é. Minha filha, você é uma grande sortuda, seu papai é o cara mais legal desse mundo, eu escolheria você em todas as vidas, por toda a eternidade, e tenho certeza de que ela também, não vejo a hora de desbravarmos essa vida todos juntos. Te amamos. (muito)”, disse.Caroline é conhecida por sua participação em projetos como “Malhação: Toda Forma de Amar”, “Além da Ilusão”, e do longa “Tá Escrito”. Ela também participou da reta final do folhetim como “Garota do Momento”, obra indicada ao Emmy Internacional 2026 na categoria de Telenovela, concorrendo ao lado de produções da Turquia e da Espanha.Para além disso, a atriz planeja agora sua estreia na literatura, com a publicação do livro “De Coração”, que apresenta uma trama de romance e mistério em torno de Anne, protagonista que tem sua vida transformada ao receber cartas enigmáticas.