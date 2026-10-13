Daniel Rocha comemorou aniversário de 30 anos de Vitória Strada - Reprodução/Instagram

Daniel Rocha comemorou aniversário de 30 anos de Vitória Strada Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2026 08:12

Vitória Strada completou 30 anos na segunda-feira (12) e recebeu uma surpresa especial do namorado, Daniel Rocha. O ator presenteou a amada com um buquê gigante de rosas vermelhas e compartilhou fotos da comemoração em suas redes sociais.

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"Hoje a gata máxima também conhecida como meu amor completa 30 anos. Você vai arrasar nessa nova década. Amo você", escreveu na legenda. Nos comentários, a artista se declarou para o parceiro. "Te amo, meu amor".

Em um dos cliques, Vitória aparece deitada na cama usando um vestido curto estampado e ao lado de um bolo repleto de chantilly decorado com morangos.

O casal se conheceu nos bastidores do filme "Recife Assombrado" em 2023, mas começou o envolvimento amoroso em março do ano seguinte. O namoro se tornou público quando Nívea Maria, que integrava uma peça com o ator, deixou escapar o romance durante um podcast.

"E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada. Posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?", perguntou. O ator autorizou e ela continuou: "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!", revelou a veterana.

Atuação

Daniel Rocha está longe da televisão aberta desde que fez uma participação especial em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. O rapaz interpretou um affair de Ingrid (Agatha Moreira). Ele também está no ar na reprise de "Avenida Brasil" e em "Eu Não Era Louca, Era Casada', nova trama vertical do Globoplay.

Já Vitória Strada voltará às novelas após integrar o elenco do reality show "Big Brother Brasil 25". A artista será uma das protagonistas de "Elas que Lutem", novela de DanieLl Ortiz para a faixa das 19h da mesma emissora. Ela vai dividir os holofotes com Dani Calabresa e Heslaine Vieira. A trama deve estrear em março de 2027 no lugar de "Por Você".

Essa será a quarta mocinha da atriz em folhetins. Ela interpretou Maria Vitória em "Tempo de Amar" (2017), Cris Valência em "Espelho da Vida" (2018) e Kyra Romantini em "Salve-se Quem Puder" (2020). Além disso, Vitória foi campeã da 19ª temporada do "Dança dos Famosos" em 2022.