Giulia Be e Conor Kennedy se casaram em igreja no Centro do RIo - Reprodução/Instagram

Giulia Be e Conor Kennedy se casaram em igreja no Centro do RIo Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 17:59

Giulia Be compartilhou nesta segunda-feira (12) os primeiros registros do casamento com Conor Kennedy. A cerimônia religiosa aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio, no fim de semana e reuniu cerca de 200 convidados.

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"Senhor e Senhora Kennedy", afirmou nas redes sociais.

Nos registros, a cantora surgiu deslumbrante com um vestido de noiva de gola alta e mangas compridas em renda transparente. O modelo exclusivo foi assinado pela grife Calvin Klein. Já o noivo usava terno. O casal apareceu se beijando no altar da igreja após selar a união e também dentro do carro na saída do evento.

Os fãs da cantora deixaram comentários desejando felicidades ao casal. "Toda felicidade e amor do mundo pra vocês", desejou um perfil. "Fico impressionada com a beleza de vocês", afirmou outro. "Que seja o início de uma vida juntos cheia de amor", disse um terceiro.

Após o casamento religioso, os noivos receberam familiares e amigos em uma festa no Instituto Brando Barbosa, um palacete cercado pela natureza no Jardim Botânico, na Zona Sul. O evento contou com cerca de 200 convidados. Vale lembrar que na sexta-feira (9), os dois receberam uma bênção aos pés do Cristo Redentor.

O casal está junto desde 2022 e anunciou o noivado em agosto de 2024. Em março, Giulia e Conor oficializaram a união civil em uma cerimônia intimista realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a presença de familiares.

Giulia Be é filha do empresário carioca Paulo Marinho e de Adriana Oiticica. Ela também é irmã de André Marinho, humorista e candidato a Governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Já Conor Kennedy pertence a uma das dinastias políticas mais influentes dos Estados Unidos. O rapaz é filho do atual secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e sobrinho-neto do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy.