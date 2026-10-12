Giulia Be e Conor Kennedy se casaram em igreja no Centro do RIo Reprodução/Instagram
Giulia Be mostra registros da união com Conor Kennedy
Juntos desde 2022, o casal reuniu familiares e amigos em cerimônia religiosa que ocorreu no fim de semana
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