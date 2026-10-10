Giulia Be na chegada à Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé - Victor Chapetta/Brazil News

Giulia Be na chegada à Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga SéVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 10/10/2026 20:06

Giulia Be e Conor Kennedy se casaram neste sábado (10) na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio. Para manter o vestido de noiva em segredo, a equipe da cantora montou uma operação com lençóis brancos para cobri-la na chegada à cerimônia. O modelo exclusivo foi assinado pela grife Calvin Klein.

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Após o casamento religioso, os noivos receberam familiares e amigos em uma festa no Instituto Brando Barbosa, um palacete cercado pela natureza no Jardim Botânico, na Zona Sul. O evento contou com cerca de 200 convidados. Vale lembrar que na sexta-feira (9), os dois receberam uma bênção aos pés do Cristo Redentor.

O casal está junto desde 2022 e anunciou o noivado em agosto de 2024. Em março, Giulia e Conor oficializaram a união civil em uma cerimônia intimista realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a presença de familiares.

Giulia Be é filha do empresário carioca Paulo Marinho e de Adriana Oiticica. Ela também é irmã de André Marinho, humorista e candidato a Governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Já Conor Kennedy pertence a uma das dinastias políticas mais influentes dos Estados Unidos. O rapaz é filho do atual secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e sobrinho-neto do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy.

Detalhes

Durante participação no TVZ, do Multishow, em maio deste ano, a cantora relembrou o início do relacionamento. "Basicamente, conheço a irmã dele através do Diplo, um DJ. Ela estava no rolê, começamos a falar. Ela disse: 'Meu irmão já ficou com uma brasileira'. Me mostrou a foto dele e pensei: 'Nossa, gatinho'. Já na troca-troca dos irmãos, comecei a mostrar a foto do meu irmão. Ela falou: 'Ele está solteríssimo', mas ele não estava, ela inventou porque não gostava da namorada dele na época", contou.

Ela também falou sobre a expectativa sobre a união no religioso. "A gente estava visitando os lugares e imaginando como vai ser a família dele vindo para cá, os convidados que nunca vieram ao Brasil, apresentar o Rio de Janeiro que, na minha opinião, é a cidade mais maravilhosa do mundo."