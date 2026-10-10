Val Marchiori fez desabafo após passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

Val Marchiori fez desabafo após passar por cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 16:03

Val Marchiori foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após um exame de rotina detectar uma alteração em seu organismo. Neste sábado (10), a socialite compartilhou um vídeo nas redes sociais contando que realizou uma colonoscopia para a retirada de massa no intestino.

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"Oi, gente. Muitas pessoas estão perguntando como eu estou. Ontem, a gente fez a colonoscopia e foi tirado quase 2 centímetros de pólipo. Sangrou muito. Tô aqui ainda debilitada. Foi pra biópsia e agora é aguardar. Esperar que não venha nenhum resultado, que não seja cancerígeno. Mas foi uma cirurgia bem chatinha, um exame bem difícil", disse ela.

Diagnosticada com câncer de mama em agosto do ano passado, Val Marchiori desabafou sobre o medo de enfrentar novamente todo o doloroso processo da doença. "Nossa, me sinto toda machucada, dolorida, horrível. E agora tô aqui, na fé pra sair essa biópsia e rezar a Deus que não seja nenhum tumor. É isso, gente. Rezem por mim, pelo amor de Deus. Só que passa pra saber que a gente... Só de pensar em ter que voltar a fazer [o tratamento] tudo de novo é desesperador".

Recentemente, a socialite abriu o coração sobre as sessões de quimioterapia em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!. "Cada gotinha ali fazia parte da minha luta para vencer essa doença terrível. Então eu ficava grata, sabe? Teve uma quimio em que passei muito mal. Me deu crise de ansiedade quando ouvi o barulho da máquina. Falei: "Amor, eu não vou aguentar, pode parar tudo, não quero mais nada. Prefiro morrer do que passar por isso'", contou.

Na conversa com Daniela Albuquerque, Val Marchiori se emocionou ao relatar que encontrou na fé a força para seguir em frente após o diagnóstico. "Meu encontro com Deus foi maior ali do que na cirurgia. Chorei muito, estava desesperada. Nem quando a gente passava fome, nem quando minha mãe nos abandonou...nada, nada é tão difícil quanto a batalha contra um câncer".