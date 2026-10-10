Val Marchiori fez desabafo após passar por cirurgia Reprodução/Instagram
Val Marchiori passa por cirurgia para retirada de massa no intestino
Socialite aguarda o resultado de biópsia para saber se precisará enfrentar um novo tratamento oncológico
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