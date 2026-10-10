Paolla Oliveira compartilhou, no Instagram, momentos pessoais e profissionais em carrossel de fotos - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira compartilhou, no Instagram, momentos pessoais e profissionais em carrossel de fotosReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2026 11:27

Paolla Oliveira, de 44 anos, reuniu momentos pessoais e profissionais em um carrossel publicado no Instagram nesta sexta-feira (9). Entre registros na praia, bastidores de gravações e momentos de descanso, a atriz também compartilhou mensagens sobre os direitos das mulheres.







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Uma das imagens traz frase atribuída à escritora, filósofa e ativista francesa Simone de Beauvoir: "Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados".



Em outro registro, Paolla reproduziu uma declaração da advogada Maíra Recchia, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São Paulo. "Um direito pode continuar escrito na lei e se tornar inacessível na vida cotidiana. E quem sente isso primeiro são as mulheres negras, pobres, com deficiência e aquelas que concentram as responsabilidades de cuidado", disse.



LEIA MAIS: 'TV Globinho' volta à Globo e provoca nostalgia nas redes sociais Uma das imagens traz frase atribuída à escritora, filósofa e ativista francesa Simone de Beauvoir: "Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados".Em outro registro, Paolla reproduziu uma declaração da advogada Maíra Recchia, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São Paulo. "Um direito pode continuar escrito na lei e se tornar inacessível na vida cotidiana. E quem sente isso primeiro são as mulheres negras, pobres, com deficiência e aquelas que concentram as responsabilidades de cuidado", disse.

O carrossel também mostra a atriz durante gravações. Em uma das imagens, ela aparece em um estúdio diante de um microfone e, em outra, ao lado de uma mulher enquanto as duas seguram folhas de texto.



Paolla ainda compartilhou registros de momentos de descanso entre os compromissos, incluindo fotos em que aparece dormindo em uma cadeira e no banco de um carro. Outra imagem mostra peças de figurino identificadas com os nomes "Luigiana" e "Aura".



Na praia, a atriz apareceu usando roupa de mergulho e também posou diante do mar. Paolla se prepara para interpretar uma atleta de natação em mar aberto.



A publicação recebeu mensagens de carinho nos comentários. "Boraaaaaaa, minha linda!", escreveu Mônica Iozzi. Outros perfis deixaram corações e mensagens como "Você faz parte da minha história e trajetória" e "Te amo até a eternidade".



Retorno ao Carnaval



Em setembro, Paolla foi anunciada como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027. A atriz retorna ao posto após se despedir da Grande Rio em 2025, escola em que esteve à frente dos ritmistas por sete anos.



Na ocasião, o anúncio recebeu mensagens de nomes como Taís Araujo, Camila Queiroz, Cacau Protasio, Fernanda Paes Leme e Larissa Manoela. "Voa, meu amor, e brilha muito! A gente ama te assistir na avenida!", escreveu Taís. "Ela voltou!!!!", festejou Camila.



Paolla contou que a volta ao posto não estava em seus planos. "Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam", afirmou.



A atriz será coroada oficialmente no dia 17 de outubro. Em 2027, a Imperatriz levará à Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia" e será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, em 8 de fevereiro.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral