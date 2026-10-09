Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em 'Avenida Brasil 2'Divulgação/ TV Globo/João Miguel Júnior - Reprodução/Instagram

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Leticia Isnard, de 51 anos, já começou a se preparar para voltar à pele de Ivana em "Avenida Brasil 2". A atriz compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece retocando as mechas loiras e escreveu: “Bebezão tá chegando!”, em referência ao apelido que marcou a personagem na novela original.
LEIA MAIS: 'Avenida Brasil 2' é confirmada pela TV Globo; saiba quando estreia
Na trama exibida pela TV Globo, Ivana era irmã de Tufão, interpretado por Murilo Benício, e mulher de Max, vivido por Marcello Novaes. Sem saber que o marido era amante e cúmplice de Carminha, personagem de Adriana Esteves, ela acabou enganada pelo companheiro.

O apelido de “Bebezão” surgiu da maneira como Max chamava a esposa. Os dois protagonizavam cenas de humor com diálogos em voz infantilizada, característica que ficou entre as lembranças do público sobre o casal.

A publicação de Leticia antecipa o retorno da personagem à continuação da história. As gravações da nova temporada estão previstas para começar neste mês, e a atriz voltará a interpretar Ivana. A imagem, porém, não indica necessariamente uma transformação radical no visual, já que ela continua com os cabelos loiros associados à personagem.

Na época da primeira versão, Leticia contou que conquistou o papel após participar de um teste em São Paulo, em outubro de 2011. A confirmação veio no fim de novembro daquele ano.

“Eu entrei por teste, fiz um teste em outubro do ano passado [2011], aqui em São Paulo. Não entendi nada, porque a novela era gravada no Rio e tive que vir para cá. No final de novembro, me disseram que eu tinha passado”, relatou a atriz.

Ela também lembrou que não participou de workshops antes do início das gravações. O primeiro encontro com Marcos Caruso, intérprete de Leleco, pai de Ivana e Tufão, aconteceu durante uma prova de figurino. Na ocasião, o ator a ajudou a entender a história da novela.

“Na verdade, conheci o Caruso numa prova de figurino, e ele me situou da sinopse da novela. A primeira cena foi uma cena de cama de Ivana e Max, já falando com aquela vozinha superanimada”, contou Leticia, aos risos, durante participação no programa Altas Horas.
fotogaleria
Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em \'Avenida Brasil 2\'
Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em \'Avenida Brasil 2\'
Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em \'Avenida Brasil 2\'