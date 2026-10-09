Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em 'Avenida Brasil 2' - Divulgação/ TV Globo/João Miguel Júnior - Reprodução/Instagram

Leticia Isnard muda visual para voltar como Ivana em 'Avenida Brasil 2'Divulgação/ TV Globo/João Miguel Júnior - Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2026 18:06

Leticia Isnard, de 51 anos, já começou a se preparar para voltar à pele de Ivana em "Avenida Brasil 2" . A atriz compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece retocando as mechas loiras e escreveu: “Bebezão tá chegando!”, em referência ao apelido que marcou a personagem na novela original.

Na trama exibida pela TV Globo, Ivana era irmã de Tufão, interpretado por Murilo Benício, e mulher de Max, vivido por Marcello Novaes. Sem saber que o marido era amante e cúmplice de Carminha, personagem de Adriana Esteves, ela acabou enganada pelo companheiro.



O apelido de “Bebezão” surgiu da maneira como Max chamava a esposa. Os dois protagonizavam cenas de humor com diálogos em voz infantilizada, característica que ficou entre as lembranças do público sobre o casal.



A publicação de Leticia antecipa o retorno da personagem à continuação da história. As gravações da nova temporada estão previstas para começar neste mês, e a atriz voltará a interpretar Ivana. A imagem, porém, não indica necessariamente uma transformação radical no visual, já que ela continua com os cabelos loiros associados à personagem.



Na época da primeira versão, Leticia contou que conquistou o papel após participar de um teste em São Paulo, em outubro de 2011. A confirmação veio no fim de novembro daquele ano.



“Eu entrei por teste, fiz um teste em outubro do ano passado [2011], aqui em São Paulo. Não entendi nada, porque a novela era gravada no Rio e tive que vir para cá. No final de novembro, me disseram que eu tinha passado”, relatou a atriz.



Ela também lembrou que não participou de workshops antes do início das gravações. O primeiro encontro com Marcos Caruso, intérprete de Leleco, pai de Ivana e Tufão, aconteceu durante uma prova de figurino. Na ocasião, o ator a ajudou a entender a história da novela.



“Na verdade, conheci o Caruso numa prova de figurino, e ele me situou da sinopse da novela. A primeira cena foi uma cena de cama de Ivana e Max, já falando com aquela vozinha superanimada”, contou Leticia, aos risos, durante participação no programa Altas Horas.