Ticiane e Tralli homenageiam mãe do jornalista, que morreu em acidente aéreoReprodução/Instagram

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Karilayn Areias
Ticiane Pinheiro e César Tralli prestaram homenagens a Edna Tralli nesta sexta-feira (9), quando a morte da mãe do jornalista completou quatro anos. Ela tinha 74 anos e morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo. 
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Ticiane homenageia a sogra, que morreu em acidente aéreo - Reprodução/Instagram
Cesar Tralli com o irmão, Frederico, e a mãe, Edna - Reprodução/Instagram
Ticiane e Tralli homenageiam mãe do jornalista, que morreu em acidente aéreo - Reprodução/Instagram
Tralli homenageia a mãe, que morreu em acidente aéreo - Reprodução/Instagram


“Quatro anos de saudade da minha sogrinha”, escreveu Ticiane ao recordar a mãe do marido. Tralli também publicou uma mensagem para marcar a data: “Quatro anos de pura saudade e amor infinito”.

O jornalista compartilhou ainda um cartão feito pela família após a morte de Edna. A mensagem fala sobre enfrentar momentos difíceis com paciência e manter a esperança mesmo diante das adversidades.

“Nem tudo nesta vida é fácil. Mas, nada é impossível. Ser forte não é ter a força de um leão. Mas sim, a paciência e humildade de um pássaro que, mesmo na gaiola, não deixa de cantar e não perde a esperança de voar”, diz o texto.

Edna morreu em 9 de outubro de 2022, após a queda de um avião de pequeno porte em Paranapanema, no interior paulista. Desde então, Tralli costuma recordar a mãe nas redes sociais e compartilhar registros dos dois.