Ticiane e Tralli homenageiam mãe do jornalista, que morreu em acidente aéreo - Reprodução/Instagram

Ticiane e Tralli homenageiam mãe do jornalista, que morreu em acidente aéreoReprodução/Instagram

Publicado 09/10/2026 17:08

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“Quatro anos de saudade da minha sogrinha”, escreveu Ticiane ao recordar a mãe do marido. Tralli também publicou uma mensagem para marcar a data: “Quatro anos de pura saudade e amor infinito”.O jornalista compartilhou ainda um cartão feito pela família após a morte de Edna. A mensagem fala sobre enfrentar momentos difíceis com paciência e manter a esperança mesmo diante das adversidades.“Nem tudo nesta vida é fácil. Mas, nada é impossível. Ser forte não é ter a força de um leão. Mas sim, a paciência e humildade de um pássaro que, mesmo na gaiola, não deixa de cantar e não perde a esperança de voar”, diz o texto.Edna morreu em 9 de outubro de 2022, após a queda de um avião de pequeno porte em Paranapanema, no interior paulista. Desde então, Tralli costuma recordar a mãe nas redes sociais e compartilhar registros dos dois.