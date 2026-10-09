Maike Allan pediu Renata Saldanha em casamento - Reprodução/Instagram

Maike Allan pediu Renata Saldanha em casamento Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2026 09:31

Renata Saldanha ficou noiva de Maike Allan na quinta-feira (8). O ex-nadador surpreendeu a bailarina em uma cabana isolada na natureza durante viagem para Campos do Jordão, no interior de São Paulo. A novidade foi compartilhada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes sociais.

fotogaleria

"Que a gente continue se escolhendo todos os dias da nossa vida. Hoje começa oficialmente o nosso para sempre, pequena. Eu te amo!", escreveu o rapaz. "Te amo e diria 'sim' mil vezes! Que Deus abençoe a gente e que Ele seja nosso elo eterno!", declarou a campeã do "Big Brother Brasil 25".

Outros nomes que também já passaram pelo reality show da TV Globo deixaram mensagens parabenizando o casal. "Sejam muito muito muito felizes!!! Estarei sempre com vocês, torcendo e querendo bem!", afirmou Eva Pacheco. "Parabéns casal! Deus abençoe muito vocês sempre", desejou Gui Napolitano. "Que lindos!!! Parabéns! Que Deus abençoe vocês sempre, iluminando cada passo dessa linda caminhada. Boas vibrações!!!", comentou Diogo Almeida. "Eitaaa! Parabéns", felicitou César Black.

Maike Allan e Renata Saldanha se conheceram durante o confinamento do "BBB 25" e iniciaram o romance na reta final do programa. O ex-nadador foi o 17° eliminado, enquanto a bailarina acabou vencendo a competição e levou o prêmio de R$ 2,7 milhões.

Milionária

Meses após vencer o programa, a ex-BBB revelou que ainda não tinha mexido no valor conquistado. "De fato, a gente não parou para comprar nada. Os sonhos são muito grandes. Por exemplo, eu quero dar uma casa para a minha mãe, mas ainda estou me preparando. Já recebi, mas só gastamos com coisas urgentes que a gente estava sem", contou.

Na época, Renata também comentou em entrevista ao "PodDelas" sobre seu engajamento nas redes sociais e o desejo de usar a visibilidade conquistada no reality show para causas positivas. "Eu sempre fui muito comunicadora, mas hoje tenho um alcance maior. Tudo o que eu puder fazer para comunicar o bem, eu farei", acrescentou.

