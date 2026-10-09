Bella Longuinho celebra um ano da redesignação sexual - Reprodução Instagram

Bella Longuinho celebra um ano da redesignação sexualReprodução Instagram

Publicado 09/10/2026 21:07

Bella Longuinho , de 24 anos, comemorou nesta sexta-feira (9) o primeiro aniversário de sua cirurgia de redesignação sexual. Em uma publicação no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos com um vestido cinza decotado e falou sobre a importância do procedimento em sua vida.

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“Hoje celebro muito mais do que 1 ano da minha redesignação. Celebro minha coragem, minha força, minha liberdade e, acima de tudo, a felicidade de viver plenamente quem eu sempre fui”, escreveu na legenda.



O vestido escolhido para a ocasião tinha decote na parte da frente e nas costas. As imagens receberam elogios dos seguidores da influenciadora, que reúne 1,7 milhão de pessoas no Instagram.



“Orgulhoso demais em te ver tão feliz”, comentou um internauta. Outra pessoa escreveu: “Mais maravilhosa a cada dia que passa”. Uma terceira também parabenizou Bella pela data.



A influenciadora já havia contado aos seguidores quanto gastou para realizar a cirurgia. Segundo ela, o procedimento custou R$ 115 mil e foi realizado na Tailândia, país para onde viajou para passar pelo processo.



Ao marcar um ano da operação, Bella destacou a felicidade de viver de acordo com sua identidade e celebrou a conquista pessoal nas redes sociais. “Hoje celebro muito mais do que 1 ano da minha redesignação. Celebro minha coragem, minha força, minha liberdade e, acima de tudo, a felicidade de viver plenamente quem eu sempre fui”, escreveu na legenda.O vestido escolhido para a ocasião tinha decote na parte da frente e nas costas. As imagens receberam elogios dos seguidores da influenciadora, que reúne 1,7 milhão de pessoas no Instagram.“Orgulhoso demais em te ver tão feliz”, comentou um internauta. Outra pessoa escreveu: “Mais maravilhosa a cada dia que passa”. Uma terceira também parabenizou Bella pela data.A influenciadora já havia contado aos seguidores quanto gastou para realizar a cirurgia. Segundo ela, o procedimento custou R$ 115 mil e foi realizado na Tailândia, país para onde viajou para passar pelo processo.Ao marcar um ano da operação, Bella destacou a felicidade de viver de acordo com sua identidade e celebrou a conquista pessoal nas redes sociais.

Término após agressão

Em junho deste ano, Bella Longuinho revelou o fim do relacionamento com Wil Leite após afirmar ter sido agredida pelo então namorado durante uma festa em São Paulo. O anúncio foi feito em um vídeo publicado no Instagram, no qual a influenciadora apareceu emocionada ao relatar o episódio, que teria ocorrido no domingo (7).

“É o vídeo mais difícil que vou fazer na minha vida. Vim anunciar o término do meu relacionamento. Muita gente já está sabendo, já está saindo em alguns sites. E realmente, eu fui agredida pelo meu namorado numa festa em público, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida”, declarou.

Na gravação, Bella contou que tentou conversar com o ex-companheiro após o episódio e que ele pediu perdão. Apesar disso, afirmou que decidiu encerrar a relação e disse que não conseguiria perdoar o que aconteceu.

A influenciadora também aproveitou o pronunciamento para aconselhar mulheres que acompanham seu conteúdo a não aceitarem situações de violência em relacionamentos. Ela afirmou que estava em segurança e que preferia não entrar em detalhes sobre o episódio.

“Não aceitem nenhum tipo de violência e não aceitem nenhum pedido de desculpa. Isso vai acontecer de novo, e eu acho que ninguém merece passar por isso”, disse.