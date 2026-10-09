Ana Castela mostrou o resultado de exercícios ao posar com a barriga à mostraReprodução / Instagram

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
A cantora Ana Castela, de 22 anos, utilizou os stories do Instagram, na tarde desta sexta-feira (9), para mostrar o resultado da rotina de exercícios físicos. A "Boiadeira" surgiu de top e calça, exibindo o abdômen trincado.
fotogaleria
Ana Castela exibiu abdômen trincando - Reprodução / Instagram
Ana Castela mostrou o resultado de exercícios ao posar com a barriga à mostra - Reprodução / Instagram
A dona dos sucessos "É Que Eu Não Te Esqueci", "Hoje Eu Lembrei de Você", "Nosso Quadro", "Olha Onde Eu Tô", "Minha Herança" e "Solteiro Forçado" posou em diversos ângulos, com a barriga à mostra. A artista também elegeu o registro favorito: "Gostei mais dessa", escreveu a sertaneja, ao publicar a foto.
Ana costuma compartilhar nas redes a prática de atividades físicas. Na última semana, postou um compilado de registros em uma academia. "Ficando forte para ajudar meu pai a pegar os sacos de ração da fazenda quando ele ficar velho", brincou Ana.

Saiba mais

No dia 29 de setembro, Ana Castela foi surpreendida por um gambá na garagem da sua casa em Londrina, no Paraná. Na mesma rede social, compartilhou imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento do "susto". No vídeo, ela gritou e correu ao ver o bichinho, que estava embaixo de um dos seus carros.
"Eu não tenho paz em casa", disse a artista, na ocasião. Logo após, ela falou sobre a situação, em tom descontraído: "Eu cheguei em casa e ouvi alguém chamando o meu nome do além. Levei um susto. Aí a hora que abri a minha porta, eu vi o gambá. E aí, fiquei com medo do gambá entrar em casa porque eu não ia tirar o gambá. O gambá ia ficar com a casa para ele."
A sertaneja também ironizou a própria atitude. "'Nós é machona' aqui na internet. Falamos: 'Sou mais homem que muito homem'. Espera só um gambá aparecer na sua frente para você ver", falou a cantora.
Na sema anterior, a cantora se pronunciou após uma vidente falar sobre uma previsão na qual a artista morreria jovem em um acidente de avião. Na mesma rede social, Ana demonstrou irritação com o conteúdo e afirmou que já está tomando "medidas cabíveis" diante do caso.
"Tem muita vidente aí achando que é Deus. E a única pessoa que eu acredito nessa minha vida é no meu Senhor Jesus Cristo, que eu oro todos os dias, rezo um Pai Nosso todos os dias", disse Ana.