Renner seguirá em carreira solo após falecimento de Rick - Reprodução/Instagram

Renner seguirá em carreira solo após falecimento de Rick Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2026 07:46

Renner anunciou na quinta-feira (8) que seguirá em carreira solo após a morte de Rick, com quem formou dupla por 40 anos. Em comunicado nas redes sociais, o cantor também revelou o projeto "Rick & Renner pra sempre - O Legado", que vai revisitar os sucessos que marcaram a carreira deles e honrar a memória do parceiro.

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"Existem histórias que não terminam. Existem vozes que o tempo jamais apaga. E existem legados que o amor faz permanecer. A partida de Rick deixou uma saudade impossível de medir. Foram anos de amizade, estrada, música e uma história construída ao lado de milhões de brasileiros que fizeram de Rick & Renner parte de suas próprias vidas", disse em nota.

O sertanejo destacou o compromisso de manter vivo o legado artístico construído pela dupla. "Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos. Renner seguirá nos palcos levando ao público as músicas que atravessaram gerações, relembrando grandes momentos e mantendo viva a essência dessa história, agora por meio de um projeto preparado com muito respeito, responsabilidade e carinho".

Renner pediu o apoio dos fãs e parceiros para caminhar com ele neste novo capítulo. "Foram vocês que estiveram presentes nas estradas, nos shows, nas rádios e em cada capítulo dessa caminhada. E queremos vocês conosco também neste novo capítulo. Que possamos, juntos, transformar a saudade em homenagem e fazer com que essa história continue sendo contada através daquilo que sempre nos uniu: a música. E enquanto houver alguém cantando nossas músicas, esse legado continuará vivo", concluiu.

Rick e Renner ganharam notoriedade a partir da década de 1990. Ao longo da carreira, eles colecionaram sucessos e entre as canções de maior destaque estão "Ela é Demais", "Filha", "Nos Bares da Cidade", "Eu Mereço", "Só Quero Te Dizer" e "A Força do Amor". A parceria também rendeu outros hits, como "Mãe", "Cara de Pau" e "Credencial", que ajudaram a consolidar a dupla entre os nomes de destaque do sertanejo.

Acidente

Rick Sollo, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina no dia 21 de setembro. Além do sertanejo, também estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. O corpo do artista foi enterrado no dia 24 de setembro em Sorocaba, no interior de São Paulo.