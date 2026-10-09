Maraisa e Fernando Mocó - Reprodução Instagram

Maraisa e Fernando MocóReprodução Instagram

Publicado 09/10/2026 22:57

Maraisa, de 38 anos, e o empresário Fernando Mocó, de 44, marcaram uma nova data para o casamento. O casal pretende oficializar a união em 26 de janeiro de 2027, em Goiânia, capital de Goiás. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias, que publicou a imagem do save the date, aviso enviado aos convidados para que reservem a data da celebração. , de 38 anos, e o empresário Fernando Mocó, de 44, marcaram uma nova data para o casamento. O casal pretende oficializar a união em 26 de janeiro de 2027, em Goiânia, capital de Goiás. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias, que publicou a imagem do save the date, aviso enviado aos convidados para que reservem a data da celebração.

De acordo com o pré-convite, a festa será exclusiva para adultos. A cantora sertaneja e o empresário começaram a namorar em 2023 e ficaram noivos no mesmo ano. Desde então, os planos de casamento passaram por mudanças, e a cerimônia, inicialmente prevista para outubro de 2024, acabou adiada.



O relacionamento também teve períodos de separação e reconciliação. Depois de retomarem o namoro, os dois voltaram a demonstrar publicamente o desejo de oficializar a união. A nova data indica que os preparativos voltaram a avançar.





Maraisa já havia falado sobre o casamento em 2026





Em março deste ano, a cantora comentou os planos durante participação no programa Melhor da Tarde, da Band. Ao ser questionada sobre a possibilidade de se casar, ela sinalizou que a cerimônia estava entre os acontecimentos esperados para aquele período.



“Pode! Pode se preparar que vem muita coisa este ano. Vem casamento!”, afirmou na ocasião.



Nesta quinta-feira (8), a dermatologista Ana Luiza Rossi, que atende Maraisa, também falou sobre a proximidade da celebração. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a médica demonstrou alegria com a novidade e comentou que o casamento estava chegando.



“Teremos um casamento em breve”, disse Ana Luiza. Maraisa respondeu em tom descontraído: “Vai preparar a noiva e o noivo”.

