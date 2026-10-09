Maraisa e Fernando MocóReprodução Instagram
O relacionamento também teve períodos de separação e reconciliação. Depois de retomarem o namoro, os dois voltaram a demonstrar publicamente o desejo de oficializar a união. A nova data indica que os preparativos voltaram a avançar.
Maraisa já havia falado sobre o casamento em 2026
Em março deste ano, a cantora comentou os planos durante participação no programa Melhor da Tarde, da Band. Ao ser questionada sobre a possibilidade de se casar, ela sinalizou que a cerimônia estava entre os acontecimentos esperados para aquele período.
“Pode! Pode se preparar que vem muita coisa este ano. Vem casamento!”, afirmou na ocasião.
Nesta quinta-feira (8), a dermatologista Ana Luiza Rossi, que atende Maraisa, também falou sobre a proximidade da celebração. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a médica demonstrou alegria com a novidade e comentou que o casamento estava chegando.
“Teremos um casamento em breve”, disse Ana Luiza. Maraisa respondeu em tom descontraído: “Vai preparar a noiva e o noivo”.
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