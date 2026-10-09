Fátima Bernandes e Túlio GadelhaRoberto Filho/Brazil News
O espetáculo é um monólogo inspirado no livro Rita Lee: Outra Autobiografia, publicado em 2023. Com texto de Guilherme Samora, amigo da cantora e editor de seus livros, e direção de Beatriz Barros, a peça revisita os últimos anos de vida da artista, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos.
A história aborda temas como amor, envelhecimento, espiritualidade e a relação de Rita Lee com a morte. A montagem também retrata o período posterior ao diagnóstico de câncer de pulmão, recebido pela cantora em 2021, sem deixar de lado o humor e a irreverência que marcaram sua personalidade e carreira.
Antes de chegar à capital fluminense, Rita Lee - Balada da Louca ficou três meses em cartaz em São Paulo. Na temporada paulista, os ingressos se esgotaram antes mesmo da estreia.
A peça entra em cartaz no Teatro PRIO, localizado no Jockey Club, no bairro do Leblon, e tem Lilia Cabral à frente da interpretação da trajetória de uma das artistas mais marcantes da música brasileira.
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