Fátima Bernandes e Túlio GadelhaRoberto Filho/Brazil News

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Karilayn Areias
Fátima Bernardes, acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha, e a cantora Paula Toller, ao lado de Lui Farias, estiveram entre os convidados da estreia VIP de Rita Lee - Balada da Louca, realizada nesta sexta-feira (9), no Teatro PRIO, no Jockey Club, no Leblon, Zona Sul do Rio. Protagonizada por Lilia Cabral, de 69 anos, a montagem também recebeu artistas como Marcos Caruso, Paulo Betti, Edson Celulari, Karin Roepke, Samuel de Assis e Alexandre Nero. 
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Alexandre Ner - Roberto Filho/Brazil News
Roberto Birindelli - Roberto Filho/Brazil News
Karin Roepke e Edson Celulari - Roberto Filho/Brazil News
Fátima Bernandes e Túlio Gadelha - Roberto Filho/Brazil News
Marcos Caruso e o marido - Roberto Filho/Brazil News
Paula Toller e Lui Farias - Roberto Filho/Brazil News
Paulo Betti - Roberto Filho/Brazil News
Samuel de Assis - Roberto Filho/Brazil News


O espetáculo é um monólogo inspirado no livro Rita Lee: Outra Autobiografia, publicado em 2023. Com texto de Guilherme Samora, amigo da cantora e editor de seus livros, e direção de Beatriz Barros, a peça revisita os últimos anos de vida da artista, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos.

A história aborda temas como amor, envelhecimento, espiritualidade e a relação de Rita Lee com a morte. A montagem também retrata o período posterior ao diagnóstico de câncer de pulmão, recebido pela cantora em 2021, sem deixar de lado o humor e a irreverência que marcaram sua personalidade e carreira.

Antes de chegar à capital fluminense, Rita Lee - Balada da Louca ficou três meses em cartaz em São Paulo. Na temporada paulista, os ingressos se esgotaram antes mesmo da estreia.

A peça entra em cartaz no Teatro PRIO, localizado no Jockey Club, no bairro do Leblon, e tem Lilia Cabral à frente da interpretação da trajetória de uma das artistas mais marcantes da música brasileira.