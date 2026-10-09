Fátima Bernandes e Túlio Gadelha - Roberto Filho/Brazil News

Fátima Bernandes e Túlio GadelhaRoberto Filho/Brazil News

Publicado 09/10/2026 22:07

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O espetáculo é um monólogo inspirado no livro Rita Lee: Outra Autobiografia, publicado em 2023. Com texto de Guilherme Samora, amigo da cantora e editor de seus livros, e direção de Beatriz Barros, a peça revisita os últimos anos de vida da artista, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos.A história aborda temas como amor, envelhecimento, espiritualidade e a relação de Rita Lee com a morte. A montagem também retrata o período posterior ao diagnóstico de câncer de pulmão, recebido pela cantora em 2021, sem deixar de lado o humor e a irreverência que marcaram sua personalidade e carreira.Antes de chegar à capital fluminense, Rita Lee - Balada da Louca ficou três meses em cartaz em São Paulo. Na temporada paulista, os ingressos se esgotaram antes mesmo da estreia.A peça entra em cartaz no Teatro PRIO, localizado no Jockey Club, no bairro do Leblon, e tem Lilia Cabral à frente da interpretação da trajetória de uma das artistas mais marcantes da música brasileira.