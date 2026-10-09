Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntos - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntosReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2026 10:38

Na mesma entrevista, o casal também relembrou o casamento. Edu contou que ficou apreensivo com a chuva nos dias anteriores à cerimônia e chegou a preparar alternativas caso o tempo não melhorasse. Ana afirmou que o marido conseguiu deixá-la tranquila durante os preparativos.“Foi incrível, do jeito que eu tinha imaginado, do jeito que a gente idealizou, foi perfeito. Não poderia ter sido melhor”, disse a apresentadora sobre a cerimônia.Ana também contou que escreveu os votos no próprio dia do casamento. Segundo ela, a ideia tinha um significado especial porque, no início da relação, Edu havia pedido que ela escrevesse uma carta para ele. “Nesse dia eu tenho que caprichar (...) falei com o coração, ali foi falando com o coração mesmo”, recordou.Após a cerimônia, os dois viajaram em lua de mel e fizeram uma mudança no roteiro para visitar familiares de Edu que não puderam comparecer ao casamento. Durante a passagem, Ana também conheceu os dois restaurantes onde o apresentador trabalhou aos 19 e 20 anos.