Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntosReprodução / Instagram
"Eu acho que já... o tempo já não é mais possível, até porque eu vou fazer 46 anos", respondeu a apresentadora. Então, deixou a possibilidade em aberto. "Eu sei disso, mas acho que se Papai do Céu quiser, ele vai ajudar. Então depende dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não."
Na mesma entrevista, o casal também relembrou o casamento. Edu contou que ficou apreensivo com a chuva nos dias anteriores à cerimônia e chegou a preparar alternativas caso o tempo não melhorasse. Ana afirmou que o marido conseguiu deixá-la tranquila durante os preparativos.
“Foi incrível, do jeito que eu tinha imaginado, do jeito que a gente idealizou, foi perfeito. Não poderia ter sido melhor”, disse a apresentadora sobre a cerimônia.
Ana também contou que escreveu os votos no próprio dia do casamento. Segundo ela, a ideia tinha um significado especial porque, no início da relação, Edu havia pedido que ela escrevesse uma carta para ele. “Nesse dia eu tenho que caprichar (...) falei com o coração, ali foi falando com o coração mesmo”, recordou.
Após a cerimônia, os dois viajaram em lua de mel e fizeram uma mudança no roteiro para visitar familiares de Edu que não puderam comparecer ao casamento. Durante a passagem, Ana também conheceu os dois restaurantes onde o apresentador trabalhou aos 19 e 20 anos.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa