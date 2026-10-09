Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntosReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Ana Hickmann, de 45 anos, e Edu Guedes, de 52, falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntos após o casamento. Questionada sobre o assunto pela "TV Fama", nesta quinta-feira (08), ela afirmou que o casal não pretende fazer algo específico para que uma gravidez aconteça e ponderou sobre a própria idade. 

"Eu acho que já... o tempo já não é mais possível, até porque eu vou fazer 46 anos", respondeu a apresentadora. Então, deixou a possibilidade em aberto. "Eu sei disso, mas acho que se Papai do Céu quiser, ele vai ajudar. Então depende dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não."
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Na mesma entrevista, o casal também relembrou o casamento. Edu contou que ficou apreensivo com a chuva nos dias anteriores à cerimônia e chegou a preparar alternativas caso o tempo não melhorasse. Ana afirmou que o marido conseguiu deixá-la tranquila durante os preparativos. 

“Foi incrível, do jeito que eu tinha imaginado, do jeito que a gente idealizou, foi perfeito. Não poderia ter sido melhor”, disse a apresentadora sobre a cerimônia. 

Ana também contou que escreveu os votos no próprio dia do casamento. Segundo ela, a ideia tinha um significado especial porque, no início da relação, Edu havia pedido que ela escrevesse uma carta para ele. “Nesse dia eu tenho que caprichar (...) falei com o coração, ali foi falando com o coração mesmo”, recordou. 

Após a cerimônia, os dois viajaram em lua de mel e fizeram uma mudança no roteiro para visitar familiares de Edu que não puderam comparecer ao casamento. Durante a passagem, Ana também conheceu os dois restaurantes onde o apresentador trabalhou aos 19 e 20 anos. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa
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Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntos
Edu Guedes e Ana Hickmann
Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre a possibilidade de terem um filho juntos