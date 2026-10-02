Carol Nakamura - Reprodução/Instagram

Carol NakamuraReprodução/Instagram

Publicado 02/10/2026 15:01 | Atualizado 02/10/2026 15:27



Carol Nakamura , de 43 anos, contou que não tem planos de casamento no futuro. Ela revelou a decisão em resposta a um seguidor, que fez o pedido nas redes sociais com a promessa de que ela seria 'a mulher mais feliz do mundo'. A artista explicou que no momento está feliz com a vida de solteira.

Ela agradeceu, mas rejeitou a oferta do internauta. "Muito obrigada! Mas, sinceramente, casar não está na minha lista de prioridades. Se um dia eu mudar de ideia, essa pessoa tem que ser muito especial para que isso aconteça, porque me adaptei a ficar solteira", disse.

A atriz contou que não pretende engatar em um novo matrimônio, mas que poderia dar uma chance a um possível namoro. “Tive muita dificuldade nesse processo, mas agora acho que me acostumei. Lógico que isso não é eterno. Quem sabe um namoro, mas casamento... digo que nada é impossível, mas é pouco provável".



Carol está solteira desde a separação com Guilherme Leonel, em maio do ano passado. Eles foram casados por cinco anos, tendo oficializado a união em 2020. O ex-marido da artista anunciou o divórcio na época, e discorreu sobre as dificuldades vividas em relacionamento. "Eu me joguei na sua vida. Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos. Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria e gravar uma série", falou.



Ele também se abriu sobre sua saúde mental: "Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular. Mas eu sempre fiz questão de ser o homem da casa e solucionar tudo. E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão, pois nunca era o suficiente para você. Sempre era pouco".



Leonel, ainda, continuou, "Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras sempre faltava alguma coisa para mim. Mas ainda assim lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento: ingratidão", disse.



Hoje, ele está em relacionamento com a nutricionista clínica e esportiva Kathleen Araujo. Nakamura já demonstrou apoio ao casal, que assumiu namoro em fevereiro. Eles anunciaram a gravidez da primeira filha, ainda, em março, e Carol celebrou a novidade: “Que vídeo lindo! Deus tem um jeito muito bonito de fazer as coisas... Às vezes a gente acha que não vai acontecer, que já passou... e de repente, Ele vem e coloca tudo no lugar, no tempo certo, de um jeito que surpreende”.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa