Ex-Fazenda, Yuri Bonotto relatou o desaparecimento do irmãoReprodução de vídeo / Instagram
Ex-Fazenda relata desaparecimento do irmão
Yuri Bonotto utilizou os stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira (1º), para pedir ajuda aos seguidores; jovem foi encontrado
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