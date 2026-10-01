Ex-Fazenda, Yuri Bonotto relatou o desaparecimento do irmão - Reprodução de vídeo / Instagram

Ex-Fazenda, Yuri Bonotto relatou o desaparecimento do irmãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/10/2026 17:44

Ex-"A Fazenda 16", da Record, Yuri Bonotto utilizou os stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira (1º), para pedir ajuda para encontrar o irmão, Ygor Bonotto de Castro. De acordo com o modelo, o familiar havia sido visto pela última vez no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Após 30 horas desaparecido, encontraram o rapaz.

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O influenciador digital contou que soube da situação quando estava no aeroporto, prestes a fazer uma viagem. "Gente, é o seguinte, boa tarde. Estou indo voar agora para a Europa e, infelizmente, recebi a notícia que meu irmão desapareceu. Quem tiver notícias, por favor, entre em contato", pediu o ex-bombeiro do "Programa Eliana".

O cartaz que informou sobre o desaparecimento também detalhou as características físicas de Ygor, para ajudar a encontrá-lo: "Olhos claros, cabelo curto, cavanhaque e tatuagem de rosário no braço". A mãe dos dois, Adriana Bonotto, também fez um apelo na mesma rede social. "Por favor, entre em contato. É o meu filho."

Horas depois, o DJ relatou que encontraram o familiar e agradeceu o apoio que recebeu dos amigos e seguidores. "Meu irmão tem alguns problemas psicológicos. Estava há 30 horas desaparecido. Acharam ele, pela ajuda de vocês."

'A Fazenda 16'

Yuri participou da edição 16 do reality rural, em 2014. O modelo chegou a grande final junto com Gui Vieira, Sacha Bali e Sidney Sampaio. O prêmio de R$ 2 milhões, no entanto, ficou com o ator, diretor, produtor e roteirista.

Sacha foi o grande campeão ao receber 50,93% dos votos. Um dos principais rivais do carioca dentro do reality, Sidney foi o segundo colocado, com 23,98%, conquistando uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil. Quem ocupou o terceiro lugar com 18,46% dos votos foi Yuri, garantindo o prêmio de R$ 50 mil. Gui ficou em quarto lugar, com 6,63%.

A final contou com a presença dos ex-participantes da edição. Quando o ator foi anunciado como o grande campeão, seus aliados dentro do reality, Yuri, Gui e Luana Targino foram abraçá-lo. Eles ficaram conhecidos como G4, que protagonizaram muitas discussões contra o grupão ao longo da edição.