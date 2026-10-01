Afastado da TV há mais de 10 anos, Gustavo Leão vende pizza nos EUA - Reprodução de vídeo / Instagram

Afastado da TV há mais de 10 anos, Gustavo Leão vende pizza nos EUAReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/10/2026 13:54

Afastado da televisão desde 2017, Gustavo Leão deixou a carreira nas telinhas para trabalhar como chef de cozinha em um food truck na Flórida, nos Estados Unidos, especializado em pizzas napolitanas. O ex-ator costuma compartilhar a rotina nas redes sociais, ressaltando o amor pela atual profissão.

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Em 2019, Gustavo se mudou para os EUA com a mulher, Pamella Leão, com quem é casado há mais de 9 anos. No país estrangeiro nasceram os filhos do casal, Sophie, de 4 anos, e Matteo, de 2. Antes disso, os dois foram para Vancouver, no Canadá, onde ele estudou culinária.

Recentemente, o chef se tornou cidadão americano e celebrou a conquista. "Hoje com certeza está sendo um dos dias mais especiais da minha vida. Quando vim aos Estados Unidos pela primeira vez em 2007, eu senti algo diferente por esse país, minha vontade era largar tudo e ficar por aqui. Mas sabia que eu estava apenas começando a vida, e tudo acontece na hora certa", iniciou ele.

"Em 2019, mudamos de vez para cá, me tornei ainda mais apaixonado pelos Estados Unidos, meus filhos nasceram aqui, e hoje eu me torno um cidadão americano, em cerimônia especial realizada dentro da NASA, e uma mensagem do presidente Donald Trump. Esse país me abraçou desde o dia que pisei aqui pela primeira vez, e hoje posso chamá-lo de meu país também. God bless America [Deus abençoe a América]", concluiu o ex-ator.

Carreira na atuação

Nascido em 29 de março de 1987, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Gustavo estreou nas telinhas na novela "Floribella", exibida pela Band em 2005. O reconhecimento aumentou após sua ida para a TV da Globo em 2007, quando interpretou o personagem Mateus na trama "Paraíso Tropical". Nessa época, ele começou a adquirir status de galã das novelas e consolidar seu trabalho como ator.

Na mesma emissora, Gustavo integrou o elenco dos folhetins "Beleza Pura" (2008) e "Ti Ti Ti (2010)". Já na Record, atuou nas novelas "José do Egito" (2013), "Vitória" (2014) e "O Rico e Lázaro" (2017), seu último trabalho na TV. Ele também fez parte da série "Sem Volta" (2016), produzida pela mesma emissora.

