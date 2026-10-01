João Gomes e Ary Mirelle são pais de Jorge e Joaquim - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle são pais de Jorge e JoaquimReprodução / Instagram

Publicado 01/10/2026 17:09

João Gomes , de 24 anos, está aproveitando a viagem em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, ao lado da mulher, Ary Mirelle, de 24, e dos filhos do casal, Jorge, de 2, e Joaquim, de 1. Através das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (1º), a influenciadora compartilhou um compilado de registros no parque Universal Studios.

fotogaleria

"Dia de ver os Minions e o miranha' [Homem-Aranha]", escreveu Ary na legenda da publicação, mencionando os ajudantes do personagem Gru na franquia "Meu Malvado Favorito" e o clássico super-herói que esconde sua verdadeira identidade: Peter Parker.

Na sequência de registros, a família posou em diferentes ângulos em frente ao monumento do parque de diversões. Em dias anteriores, João, Ary e os pequenos também conheceram outros parques e 'turistaram' pela cidade. Eles estão hospedados em uma mansão com quartos temáticos de personagens da Disney, como "Moana" e "Toy Story".

'Dominguinho'

Apesar dos momentos de descanso, João ressaltou que também viajou a trabalho. "Galera, parece que estou de férias, mas não estou de férias, não. Segue a agenda", afirmou o dono dos sucessos "Pegada de Vaqueiro", xx e xx. Ao lado de Mestrinho e Jota.pê, o artista apresenta a turnê "Dominguinho" em Miami, nesta sexta-feira (2), em Boston, neste sábado (3), e em Orlando, no domingo (4).

Neste mês, o trio anunciou a data extra para a turnê no Rio, após o grande sucesso do projeto. Os cantores sobem ao palco da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, em 14 e 15 de novembro deste ano.

A nova fase da turnê chega impulsionada pelo enorme sucesso do repertório, que colocou o forró brasileiro em evidência mundial com faixas, como "Deusa Minha" e o medley "Meu Cenário/Numa Sala de Reboco", destaques de plataformas digitais e responsáveis por reforçar a força da cultura nordestina em escala internacional.



No palco, o público poderá viver de perto a conexão musical entre os três artistas em um espetáculo pensado para emocionar, celebrar as raízes brasileiras e transformar cada apresentação em uma grande roda de música e sentimento. Com arranjos orgânicos, repertório afetivo e interpretações marcadas pela autenticidade, a turnê promete recriar ao vivo a essência que tornou "Dominguinho" um dos projetos mais elogiados e comentados do ano.

