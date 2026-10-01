Amanda Kimberlly visitou países asiáticos com a filha - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly visitou países asiáticos com a filha Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2026 10:50

Amanda Kimberlly contou detalhes da viagem que realizou com a filha, Helena, na caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira (1°). A influenciadora respondeu as curiosidades sobre o tempo em que visitou o Japão e a Coreia do Sul, além de relatar as diferenças culturais e o desejo antigo de conhecer os países asiáticos.

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"Meu sonho desde pequena era conhecer o Japão. Lembro que, na minha inocência de criança, eu achava que, se fizesse um buraco no chão, ia sair do outro lado do mundo. E a ideia de estar almoçando aqui enquanto era noite lá também me fascinava. Coisas de criança que ficam na memória, né? Já a Coreia foi uma escolha mais difícil. Fiquei na dúvida entre ela e a China", escreveu.

A influenciadora comentou sobre a beleza dos homens coreanos. "Eles são muito elegantes, sempre bem vestidos, de terno, cabelo impecável... parecem que saíram direto de um dorama, tipo CEO mesmo. Até no dia a dia, as pessoas na rua se vestem muito bem. Eles usam bastante cores mais básicas e neutras, e eu amo esse estilo. E achei os coreanos bonitos, sim. Não vou negar que vivi algumas cenas de dorama".

Amanda revelou como foi o processo de adaptação de Helena, fruto do breve envolvimento com Neymar Jr, com o fuso horário. "Os primeiros três dias no Japão foram um pouco difíceis. Ela ficou bem manhosa. No quarto dia, já estava adaptada e empolgada com as programações. Também sofremos um pouco com o calor no começo, mas logo depois a temperatura melhorou", disse.

Questionada se teria vontade de morar no Japão, ela demonstrou receio com os fenômenos climáticos. "Não sei se moraria. Acho que os eventos naturais de lá me causam um pouco de medo... Se bem que, durante o tempo em que ficamos fora, soube que o Brasil estava passando por uma situação difícil por causa das chuvas. Triste", lamentou.

Amanda falou sobre o carinho do público local com a menina. "A Helena chamava muita atenção por ser criança e ter aqueles olhos de jabuticaba. Eles ficavam encantados com ela. Ganhamos muitos presentinhos durante a viagem: chaveirinhos, papéis dobrados em formato de bichinhos e até coisas que eles tinham com eles naquele momento. Era muito bonito perceber que, de alguma forma, eles queriam demonstrar carinho por ela".