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Famosos marcam presença na pré-estreia de 'Amor da Minha Vida'
Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, protagonistas da série, posaram juntos durante o evento
Um time de famosos esteve na pré-estreia da segunda temporada da série "Amor da Minha Vida", do Disney+, que aconteceu na noite de quarta-feira (30) no Museu do Amanhã, no Centro do Rio. A produção estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros será disponibilizada na plataforma de streaming no dia 9 de outubro.
Além dos intérpretes dos protagonistas Bia e Vitor, o evento também contou com a presença de Rayssa Bratillieri, Clarice Falcão, Romulo Estrela, Nilma Quariguasi, Gleici Damasceno, Sophia Abrahão, Alanis Guillen, Fernanda Paes Leme, Danni Suzuki, Maria Ribeiro, Reynaldo Gianecchini, Cissa Guimarães, Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita.
Nas redes sociais, Bruna Marquezine compartilhou registro no qual revelou uma novidade aos fãs do projeto. "Vocês me salvaram e me ajudaram nos bastidores. Aproveitar essa noite pra gente celebrar que a gente renovou nossa terceira temporada. É isso... dizer que é uma alegria caminhar ao lado de vocês. Espero que vocês gostem da segunda temporada, ela é muito importante pra gente", afirmou.
Em agosto, o Disney+ divulgou o trailer oficial da segunda temporada de "Amor da Minha Vida" e os pôsteres com alguns dos atores que integram o elenco da produção. "A história depois do final feliz", antecipou a plataforma.
A história depois do final feliz. #AmorDaMinhaVida, nova temporada. 9 de outubro, só no #DisneyPlus. pic.twitter.com/qEYznZykwr— Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) August 20, 2026
Criada e escrita por Matheus Souza e com a direção geral de René Sampaio, a série conta com a direção de cena dos próprios (René e Matheus) juntos de Tatiana Fragoso e Bruna Marquezine. A sequência do projeto vai acompanhar os dilemas da vida adulta enfrentados pelo casal enquanto tentam equilibrar a rotina e a busca dos próprios sonhos.
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