Mari Gonzalez e Pipo Marques - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez e Pipo MarquesReprodução/Instagram

Publicado 01/10/2026 09:56





"A gente viu que sobre nosso pedido de casamento [tinha] muita gente perguntando e falando que a gente estava com o videomaker", contou Mari. "O videomaker era eu!", revelou Pipo.



O músico explicou o planejamento do momento especial. "Usei um tripézinho, apoiei no jeep e pedi para o motorista parar. Falei para ela, de manhã: 'Vamos fazer um vídeo lindo no nascer do sol para a gente colocar em um compilado?'. Ela adora conteúdo, então fica fácil. Aí parou o carro, posicionei certinho, e falei: 'Vai ali. Fica lá. Tava um frio arretado".



Ele falou sobre a tentativa de alcançar um registro perfeito. "Tentei usar outra lente, mas não coube. O tripé não segurava a lente, porque era muito pesada. [Estava com] tremedeira na mão para pegar tudo, todo nervoso e ninguém sabia. O motorista não sabia, ele só viu na hora. Dei o celular para ele para garantir uma segunda imagem, só que ficou perfeito o enquadramento! Parece que o sol estava ideal pra isso".



Mari relatou, ainda, que tiveram ajuda do guia de turismo na gravação. "O Levi foi o nosso guia, ficou com a gente todos os dias e a gente se apegou nele. Na hora, gritei: 'Levi!' Não era o videomaker, era o nosso guia”.



Marques afirmou que foi uma decisão espontânea. "Parece que foi pensado durante meses, mas foi na hora, ali. Acordei naquele dia e fiz. [Pensei:] 'Tem que ser nesse nascer do sol'. A gente parou em um lugar mágico, o sol começou a nascer de uma forma surreal e entrou bem no meio da gente. [...] E ficou muito bom", disse.

Mari Gonzalez e Pipo Marques se manifestaram sobre o pedido de casamento em publicação nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (1). O casal negou que o momento tenha sido ensaiado, e revelou dificuldades para realizar a surpresa. A apresentadora e o cantor ficaram noivos em viagem ao Quênia, na África."A gente viu que sobre nosso pedido de casamento [tinha] muita gente perguntando e falando que a gente estava com o videomaker", contou Mari. "O videomaker era eu!", revelou Pipo.O músico explicou o planejamento do momento especial. "Usei um tripézinho, apoiei no jeep e pedi para o motorista parar. Falei para ela, de manhã: 'Vamos fazer um vídeo lindo no nascer do sol para a gente colocar em um compilado?'. Ela adora conteúdo, então fica fácil. Aí parou o carro, posicionei certinho, e falei: 'Vai ali. Fica lá. Tava um frio arretado".Ele falou sobre a tentativa de alcançar um registro perfeito. "Tentei usar outra lente, mas não coube. O tripé não segurava a lente, porque era muito pesada. [Estava com] tremedeira na mão para pegar tudo, todo nervoso e ninguém sabia. O motorista não sabia, ele só viu na hora. Dei o celular para ele para garantir uma segunda imagem, só que ficou perfeito o enquadramento! Parece que o sol estava ideal pra isso".Mari relatou, ainda, que tiveram ajuda do guia de turismo na gravação. "O Levi foi o nosso guia, ficou com a gente todos os dias e a gente se apegou nele. Na hora, gritei: 'Levi!' Não era o videomaker, era o nosso guia”.Marques afirmou que foi uma decisão espontânea. "Parece que foi pensado durante meses, mas foi na hora, ali. Acordei naquele dia e fiz. [Pensei:] 'Tem que ser nesse nascer do sol'. A gente parou em um lugar mágico, o sol começou a nascer de uma forma surreal e entrou bem no meio da gente. [...] E ficou muito bom", disse.

Juntos desde 2024, a influenciadora e o cantor viveram um romance na adolescência e se reencontraram anos depois. Em setembro, eles anunciaram o noivado. Mari comentou sobre o pedido de casamento. "O nascer do sol mais especial das nossas vidas! Nossa história começou lá atrás e nos reencontramos depois de tanto tempo, realmente era para ser! Sim, eu aceito viver essa vida com você e escrever os próximos capítulos da nossa história! Te amo!", contou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa