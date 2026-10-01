Flávia Alessandra desabafou sobre menopausa - Reprodução de vídeo / Instagram

Flávia Alessandra desabafou sobre menopausaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/10/2026 13:00

Flávia Alessandra , de 52 anos, desabafou nas redes sociais, nesta quarta-feira (30), sobre a menopausa. A atriz falou sobre os desafios que enfrentou em relação às mudanças corporais e hormonais, ressaltando a importância dos cuidados com a região íntima e prática de exercícios físicos para o bem-estar.

"Se tem uma coisa que a menopausa fez comigo, foi me fazer pensar que eu estou ficando doida. Mulherada da menopausa e da perimenopausa, vamos conversar de novo? Eu vou falar aqui das coisas que me ajudam nessa fase e que eu gostaria muito que todo mundo falasse. Primeiro, hidratante vaginal. Sim, vamos falar de 'pepeca'. A gente hidrata o rosto, passa creme no corpo, compra sérum de tudo quanto é jeito e esquece que lá embaixo também precisa de cuidado. Gente, com a queda do estrogênio, a região vai ficar mais seca, vai ficar sensível, vai causar desconforto", iniciou a artista.



Em seguida, detalhou mais cuidados que fazem parte do seu dia a dia. "Então, o hidratante vaginal entrou super na minha rotina. Segunda coisa, creatina. A importância da musculação, eu não vou nem repetir nesse vídeo, porque eu já falei aqui umas mil vezes. Mas nessa fase da vida, preservar massa muscular fica ainda mais importante. Já tem estudos que mostram outros benefícios do uso da creatina. A parte cognitiva, por exemplo, já que a gente fica maluca nesse período. Então, para mim, a creatina já é parte do meu dia a dia. Terceira coisa, olhar para os nutrientes que você está dando para o seu corpo", continuou.



Por fim, incentivou o diálogo sobre o assunto e incentivou uma conversa com as seguidoras. "Conversem sobre menopausa. Durante muito tempo, parecia simplesmente que a gente tinha que chegar nessa fase e descobrir tudo sozinha. Então, mais uma vez, eu quero usar os comentários desse vídeo para isso. Qual foi a coisa que mais te ajudou na menopausa e o que você gostaria que outra mulher soubesse?", finalizou Flávia.



Nos comentários, outras mulheres compartilharam dicas. "Fisioterapia pélvica junto com laser foi maravilhoso. Manter bons hábitos com alimentação atividade física e as vitaminas", escreveu uma internauta. "O que mais me ajudou e continua me ajudando é praticar yoga e meditação", disse outra pessoa. "Atividade física também [é] muito importante nessa fase, além dos cuidados com alimentação", afirmou mais alguém.

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