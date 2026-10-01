Fiuk mostra resultado de harmonização facial em programa de TV - Reprodução

Fiuk mostra resultado de harmonização facial em programa de TVReprodução

Publicado 01/10/2026 17:24

Fiuk mostrou o resultado de uma harmonização facial durante participação no Fofocalizando, do SBT, na última terça-feira (29). O programa apresentou imagens do cantor antes e depois do procedimento, realizado a convite da atração.

Durante a exibição da transformação, Fiuk aprovou o resultado e chamou atenção especialmente para a mudança no formato do nariz. O procedimento foi realizado pelas médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone.



A participação do cantor no programa aconteceu em meio à repercussão de declarações recentes sobre sua vida financeira. Em entrevista ao canal Na Conversa, Fiuk afirmou que seu custo de vida mensal varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil.



Na mesma conversa, o artista contou que atualmente mora em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo. A declaração sobre os gastos chamou atenção nas redes sociais e voltou a colocar a vida financeira do cantor em evidência.



Fiuk também afirmou recentemente que foi deserdado pelo pai, o cantor Fábio Jr. Segundo o artista, a situação financeira familiar passou por mudanças e ele precisou rever parte de seus bens.



Entre as medidas adotadas por Fiuk está a venda de veículos antigos e de luxo. O cantor passou a anunciar os carros e explicou que a comercialização dos automóveis faz parte das estratégias que adotou para lidar com as despesas.



Atualmente, segundo o próprio Fiuk, suas principais fontes de renda são contratos publicitários e a intermediação da venda desses veículos. As declarações foram feitas antes da aparição do cantor no Fofocalizando, que desta vez teve como foco a transformação estética.

