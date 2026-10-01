Fiuk mostra resultado de harmonização facial em programa de TVReprodução
A participação do cantor no programa aconteceu em meio à repercussão de declarações recentes sobre sua vida financeira. Em entrevista ao canal Na Conversa, Fiuk afirmou que seu custo de vida mensal varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil.
Na mesma conversa, o artista contou que atualmente mora em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo. A declaração sobre os gastos chamou atenção nas redes sociais e voltou a colocar a vida financeira do cantor em evidência.
Fiuk também afirmou recentemente que foi deserdado pelo pai, o cantor Fábio Jr. Segundo o artista, a situação financeira familiar passou por mudanças e ele precisou rever parte de seus bens.
Entre as medidas adotadas por Fiuk está a venda de veículos antigos e de luxo. O cantor passou a anunciar os carros e explicou que a comercialização dos automóveis faz parte das estratégias que adotou para lidar com as despesas.
Atualmente, segundo o próprio Fiuk, suas principais fontes de renda são contratos publicitários e a intermediação da venda desses veículos. As declarações foram feitas antes da aparição do cantor no Fofocalizando, que desta vez teve como foco a transformação estética.
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