Beatriz Reis exibiu as curvas em viagem para Capri - Reprodução/Instagram

Beatriz Reis exibiu as curvas em viagem para Capri Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2026 12:34

Beatriz Reis , de 26 anos, esbanjou sensualidade ao compartilhar um registro da viagem para Capri, na Itália. Nesta quinta-feira (1°), a influenciadora surgiu usando um vestido sensual com recortes e um decote que valorizou suas curvas.

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"Um verão italiano", escreveu na legenda.

Os cliques da ex-integrante do "BBB 24" arrancaram elogios dos seguidores. "De onde saiu essa sereia linda?", perguntou um perfil. "Vivendo o auge e calando a boca de muitos. Uma Diva", disse outro. "Essa sereia é chique até pra entrar na água", brincou um terceiro.

Beatriz desembarcou na Itália para acompanhar a Semana de Moda de Milão, que aconteceu entre os dias 22 e 28 de setembro, antes de curtir um período de descanso em Capri. Durante a viagem, ela teve um encontro inesperado com Vanessa Giacomo.

"Já encontrei uma 'danada'. Eu já era fã assistindo as novelas e agora vendo pessoalmente... Eu amo", afirmou. "Aí, Bia! Nos encontramos", respondeu a atriz. O momento se transformou em convite para um passeio.

"Amanhã, a gente vai 'bater perna' juntas, hein?”, sugeriu a influenciadora. "Vamos bater perna juntas! Está combinadíssimo. No café da manhã já", concordou Vanessa. Depois do encontro, Beatriz continuou elogiando a atriz e destacou a forma receptiva com que foi tratada. "Eu amo. Ela é muito simples. Vai ser uma loucura essa ‘bateção’ de perna", comentou.

Universo da moda



Em julho do ano passado, a influenciadora realizou a primeira viagem internacional para prestigiar a Semana de Moda de Alta-Costura em Paris, capital da França. Na ocasião, ela acompanhou desfiles de grandes marcas internacionais e festejou a conquista.

"Estou recebendo muitas mensagens de carinho, infelizmente não consigo responder todo mundo, mas meus fãs quanto carinho vocês me dão todos os dias, eu nunca me senti tão amada em toda a minha vida. Vocês comentando nas minhas fotos, que estão felizes de me ver aqui, que estou servindo de inspiração para vocês. Obrigada a cada um que sempre acreditou em mim desde o começo", disse na época.