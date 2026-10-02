Rodrigo Faro fala sobre os desafios da profissão - Rodrigo T.Ribeiro / Agência O DIA

Rodrigo Faro fala sobre os desafios da profissãoRodrigo T.Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 02/10/2026 14:25





Acostumado a circular entre grandes produções e a ser reconhecido pelo público, Santoro fez questão de mostrar que existe uma diferença entre a imagem de glamour associada à profissão e o cotidiano de quem escolhe a atuação como carreira.



“Apesar de parecer fácil, não é muito fácil, né? Tem essa parte mais glamorosa, dessas estrelas. Mas tem muito estudo. Muito trabalho e dedicação”, afirmou.



Para o ator, o trabalho de quem atua está diretamente ligado à capacidade de compreender e contar histórias humanas. Mais do que a fama, Santoro destacou o desejo de ser artista e de falar sobre diferentes experiências e sentimentos. “Eu quero ser um artista, eu quero falar dos seres humanos, da vida”, disse.



Santoro também deixou uma mensagem para quem está estudando, fazendo testes e tentando conquistar espaço no mercado. Segundo ele, persistência e dedicação fazem parte da caminhada de quem escolhe a profissão. “Vocês estão estudando, sonhando, trilhando, não desistindo da carreira de ator”, afirmou. Rodrigo Santoro participou de uma palestra no Festival do Rio, no Armazém da Utopia, espaço que recebe o RioMarket, dedicado a negócios, encontros e discussões sobre o mercado audiovisual brasileiro e internacional. Diante de estudantes e profissionais da área, o ator falou sobre a realidade da profissão e compartilhou experiências de uma carreira construída entre produções brasileiras e internacionais.Acostumado a circular entre grandes produções e a ser reconhecido pelo público, Santoro fez questão de mostrar que existe uma diferença entre a imagem de glamour associada à profissão e o cotidiano de quem escolhe a atuação como carreira.“Apesar de parecer fácil, não é muito fácil, né? Tem essa parte mais glamorosa, dessas estrelas. Mas tem muito estudo. Muito trabalho e dedicação”, afirmou.Para o ator, o trabalho de quem atua está diretamente ligado à capacidade de compreender e contar histórias humanas. Mais do que a fama, Santoro destacou o desejo de ser artista e de falar sobre diferentes experiências e sentimentos. “Eu quero ser um artista, eu quero falar dos seres humanos, da vida”, disse.Santoro também deixou uma mensagem para quem está estudando, fazendo testes e tentando conquistar espaço no mercado. Segundo ele, persistência e dedicação fazem parte da caminhada de quem escolhe a profissão. “Vocês estão estudando, sonhando, trilhando, não desistindo da carreira de ator”, afirmou.

Empatia para contar histórias

Outro ponto destacado durante a palestra foi a importância da empatia na formação de um ator. Santoro defendeu que interpretar também significa aprender a ouvir, observar e compreender pessoas que pensam de maneira diferente. “Olhar e falar assim: deixa eu entender. É porque ele acha dessa forma”, explicou.



Na visão do ator, esse exercício ajuda a tornar personagens e histórias mais humanos. Para ele, o artista precisa estar disposto a enxergar diferentes perspectivas sem partir imediatamente para o julgamento. “E aí você humaniza”, resumiu.



Ao compartilhar sua experiência com o público do Festival do Rio, Santoro mostrou que, por trás da imagem de uma carreira marcada pelo reconhecimento e pelo glamour, existe um caminho de estudo, trabalho, persistência e dedicação à arte.