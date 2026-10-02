Bless estreia em ’A Nobreza do Amor’ e emociona Giovanna EwbankReprodução Instagram e TV Globo

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Karilayn Areias
Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, fará sua estreia como ator em A Nobreza do Amor. Aos 11 anos, o jovem interpreta Cayman II durante a infância, personagem que é vivido por Welket Bungué na fase adulta. A participação está prevista para ir ao ar nesta sexta-feira (2).
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Bless estreia em 'A Nobreza do Amor' e emociona Giovanna Ewbank - Reprodução Instagram
Bless estreia em 'A Nobreza do Amor' e emociona Giovanna Ewbank - Reprodução TV Globo
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Bless estreia em 'A Nobreza do Amor' e emociona Giovanna Ewbank - Reprodução Instagram e TV Globo
Bless estreia em 'A Nobreza do Amor' e emociona Giovanna Ewbank - Reprodução Instagram



A novidade deixou Giovanna emocionada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou que o filho já demonstrava interesse pela atuação havia algum tempo e que atualmente também faz teatro.

“Hoje eu vou chorar de emoção. Estou muito feliz e o Bless também está muito feliz. Ele já vem há muito tempo falando que quer ser ator, que quer atuar, ele já faz teatro, tem uma alma artística desde novinho. A gente vem apoiando e dando suporte para ele fazer o que ele quiser e correr atrás dos sonhos dele”, afirmou.

Na novela, Bless aparecerá em uma sequência de flashback ligada ao passado de Cayman II e José. Na fase adulta, José é interpretado por Bukassa Kabengele. Durante uma missão secreta, o personagem retorna disfarçado a Batanga e passa pelos arredores do antigo palácio onde cresceu.

A passagem pelo local faz José se lembrar da infância ao lado do irmão. É nesse momento que Bless surge como Cayman II criança, ao lado de Arthur Ferreira, que interpreta José durante a mesma fase da história.

Na sequência, os dois irmãos aparecem brincando pelos jardins do palácio e se aproximam do baobá sagrado. As crianças tentam retirar uma lendária adaga presa ao tronco da árvore, mas não conseguem.

A participação marca o primeiro trabalho de Bless em uma novela. Segundo Giovanna, o menino já possui uma ligação com a área artística e recebe o apoio dos pais para desenvolver o interesse pela atuação.

Duda Santos, que interpreta Alika na novela, também registrou um momento com Bless nos bastidores das gravações e compartilhou a foto nas redes sociais.

Avô de Bless morreu aos 79 anos



A estreia de Bless acontece dias depois da morte de Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso e avô do jovem ator. Ele morreu aos 79 anos na segunda-feira (28). A causa não foi divulgada.

Bruno homenageou o pai nas redes sociais e publicou registros ao lado dele. “Você está em mim! Te amo. Obrigado, pai”, escreveu o ator.

Thiago Gagliasso, irmão de Bruno, também lamentou a morte e afirmou que guardava boas lembranças de Paulo, a quem descreveu como uma pessoa importante durante sua infância. Os irmãos não mantêm contato e já tiveram discussões públicas por divergências políticas.