Bless estreia em ’A Nobreza do Amor’ e emociona Giovanna EwbankReprodução Instagram e TV Globo
A novidade deixou Giovanna emocionada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou que o filho já demonstrava interesse pela atuação havia algum tempo e que atualmente também faz teatro.
“Hoje eu vou chorar de emoção. Estou muito feliz e o Bless também está muito feliz. Ele já vem há muito tempo falando que quer ser ator, que quer atuar, ele já faz teatro, tem uma alma artística desde novinho. A gente vem apoiando e dando suporte para ele fazer o que ele quiser e correr atrás dos sonhos dele”, afirmou.
Na novela, Bless aparecerá em uma sequência de flashback ligada ao passado de Cayman II e José. Na fase adulta, José é interpretado por Bukassa Kabengele. Durante uma missão secreta, o personagem retorna disfarçado a Batanga e passa pelos arredores do antigo palácio onde cresceu.
A passagem pelo local faz José se lembrar da infância ao lado do irmão. É nesse momento que Bless surge como Cayman II criança, ao lado de Arthur Ferreira, que interpreta José durante a mesma fase da história.
Na sequência, os dois irmãos aparecem brincando pelos jardins do palácio e se aproximam do baobá sagrado. As crianças tentam retirar uma lendária adaga presa ao tronco da árvore, mas não conseguem.
A participação marca o primeiro trabalho de Bless em uma novela. Segundo Giovanna, o menino já possui uma ligação com a área artística e recebe o apoio dos pais para desenvolver o interesse pela atuação.
Duda Santos, que interpreta Alika na novela, também registrou um momento com Bless nos bastidores das gravações e compartilhou a foto nas redes sociais.
Avô de Bless morreu aos 79 anos
A estreia de Bless acontece dias depois da morte de Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso e avô do jovem ator. Ele morreu aos 79 anos na segunda-feira (28). A causa não foi divulgada.
Bruno homenageou o pai nas redes sociais e publicou registros ao lado dele. “Você está em mim! Te amo. Obrigado, pai”, escreveu o ator.
Thiago Gagliasso, irmão de Bruno, também lamentou a morte e afirmou que guardava boas lembranças de Paulo, a quem descreveu como uma pessoa importante durante sua infância. Os irmãos não mantêm contato e já tiveram discussões públicas por divergências políticas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.