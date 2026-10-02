Bless estreia em ’A Nobreza do Amor’ e emociona Giovanna Ewbank - Reprodução Instagram e TV Globo

Bless estreia em ’A Nobreza do Amor’ e emociona Giovanna EwbankReprodução Instagram e TV Globo

Publicado 02/10/2026 18:58

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A novidade deixou Giovanna emocionada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou que o filho já demonstrava interesse pela atuação havia algum tempo e que atualmente também faz teatro.“Hoje eu vou chorar de emoção. Estou muito feliz e o Bless também está muito feliz. Ele já vem há muito tempo falando que quer ser ator, que quer atuar, ele já faz teatro, tem uma alma artística desde novinho. A gente vem apoiando e dando suporte para ele fazer o que ele quiser e correr atrás dos sonhos dele”, afirmou.Na novela, Bless aparecerá em uma sequência de flashback ligada ao passado de Cayman II e José. Na fase adulta, José é interpretado por Bukassa Kabengele. Durante uma missão secreta, o personagem retorna disfarçado a Batanga e passa pelos arredores do antigo palácio onde cresceu.A passagem pelo local faz José se lembrar da infância ao lado do irmão. É nesse momento que Bless surge como Cayman II criança, ao lado de Arthur Ferreira, que interpreta José durante a mesma fase da história.Na sequência, os dois irmãos aparecem brincando pelos jardins do palácio e se aproximam do baobá sagrado. As crianças tentam retirar uma lendária adaga presa ao tronco da árvore, mas não conseguem.A participação marca o primeiro trabalho de Bless em uma novela. Segundo Giovanna, o menino já possui uma ligação com a área artística e recebe o apoio dos pais para desenvolver o interesse pela atuação.Duda Santos, que interpreta Alika na novela, também registrou um momento com Bless nos bastidores das gravações e compartilhou a foto nas redes sociais.