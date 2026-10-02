Ludmilla surge ao lado de Hailey Bieber em evento em Paris - Reprodução Instagram

Ludmilla surge ao lado de Hailey Bieber em evento em ParisReprodução Instagram

Publicado 02/10/2026 16:10

Ludmilla aproveitou uma festa em Paris para tietar Hailey Bieber. A cantora publicou, na noite da última quinta-feira (1º), uma foto ao lado da empresária, que é casada com Justin Bieber e fundadora da marca de beleza Rhode.

No registro, as duas aparecem sentadas lado a lado. Ludmilla faz bico para a câmera, mantém os olhos fechados e levanta dois dedos em frente ao rosto, enquanto Hailey sorri discretamente. A artista ainda marcou a empresária na publicação e acompanhou o nome dela com um coração vermelho.



O encontro aconteceu durante um evento realizado na capital francesa. Ludmilla é conhecida pelo projeto Numanice, que reúne shows de pagode e já passou por diferentes cidades do Brasil e do exterior.

Ludmilla acusa páginas de distorcerem suas declarações



e utilizados para sustentar interpretações que, segundo ela, não correspondem ao conteúdo original. A cantora explicou que o diálogo era sobre sua relação com o fandom, o álbum “Fragmentos” e os próximos passos da carreira. Ludmilla afirmou que trechos de um áudio gravado durante uma conversa com fãs foram retirados de contexto e utilizados para sustentar interpretações que, segundo ela, não correspondem ao conteúdo original. A cantora explicou que o diálogo era sobre sua relação com o fandom, o álbum “Fragmentos” e os próximos passos da carreira.

“Na moral, é muita sacanagem vocês se infiltrarem num grupo de fã-clube meu onde eu estava tendo uma conversa séria com os meus fãs sobre ‘Fragmentos’ e o ato de encerramento do projeto”, declarou.

A artista também negou ter falado sobre bailarinos ou sobre a demissão de profissionais específicos. “Em nenhum momento desse vídeo eu falei sobre bailarino ou demissão de ninguém específico. Vocês pegaram um desabafo meu com os meus fãs, cortaram o áudio, manipularam e inventaram um contexto que não existe”, escreveu.

Na sequência, Ludmilla cobrou a correção das publicações e afirmou que poderá recorrer à Justiça caso isso não aconteça. “Então corrijam a publicação e se retratem da mesma forma que divulgaram a informação errada. Caso contrário meus advogados vão entrar em contato com vocês”, afirmou.