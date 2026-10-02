Ludmilla aproveitou uma festa em Paris para tietar Hailey Bieber. A cantora publicou, na noite da última quinta-feira (1º), uma foto ao lado da empresária, que é casada com Justin Bieber e fundadora da marca de beleza Rhode.
No registro, as duas aparecem sentadas lado a lado. Ludmilla faz bico para a câmera, mantém os olhos fechados e levanta dois dedos em frente ao rosto, enquanto Hailey sorri discretamente. A artista ainda marcou a empresária na publicação e acompanhou o nome dela com um coração vermelho.
O encontro aconteceu durante um evento realizado na capital francesa. Ludmilla é conhecida pelo projeto Numanice, que reúne shows de pagode e já passou por diferentes cidades do Brasil e do exterior.
Ludmilla acusa páginas de distorcerem suas declarações
“Na moral, é muita sacanagem vocês se infiltrarem num grupo de fã-clube meu onde eu estava tendo uma conversa séria com os meus fãs sobre ‘Fragmentos’ e o ato de encerramento do projeto”, declarou. A artista também negou ter falado sobre bailarinos ou sobre a demissão de profissionais específicos. “Em nenhum momento desse vídeo eu falei sobre bailarino ou demissão de ninguém específico. Vocês pegaram um desabafo meu com os meus fãs, cortaram o áudio, manipularam e inventaram um contexto que não existe”, escreveu.
Na sequência, Ludmilla cobrou a correção das publicações e afirmou que poderá recorrer à Justiça caso isso não aconteça. “Então corrijam a publicação e se retratem da mesma forma que divulgaram a informação errada. Caso contrário meus advogados vão entrar em contato com vocês”, afirmou.
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