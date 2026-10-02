Yudi Tamashiro comprou a primeira casa no Japão - Reprodução / Instagram

Yudi Tamashiro comprou a primeira casa no JapãoReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2026 14:01

Yudi Tamashiro comprou a primeira casa no Japão. O cantor se mudou para o país estrangeiro, onde tem descendência, com a mulher, Mila Braga, e o filho, Davi Yudi, de 1 ano, em janeiro. Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (2), o influenciador digital celebrou a conquista.

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"Compramos a nossa primeira casa no Japão. Achávamos que esse sonho levaria muito mais tempo para acontecer. Por um período, não conseguir encontrar um apartamento para alugar que tivesse o espaço e tudo aquilo que buscávamos parecia uma dificuldade. Mas Deus, mais uma vez, nos mostrou que algumas portas não se abrem porque Ele está preparando algo muito maior", iniciou Yudi, na legenda da publicação.



Em seguida, falou sobre à procura pela residência. "E foi assim que, quase sem perceber, aquilo que começou com a busca por um aluguel terminou com a nossa própria casa no Japão. Hoje, olhando cada cantinho, temos a certeza de que foi a melhor escolha. É uma casa grande para os padrões daqui, com espaço para a nossa família e para tudo o que sonhamos construir e viver."



O influenciador relatou que a nova casa passará por reforma. "Agora começa uma nova aventura. Mais uma obra depois da reforma da nossa casa no Brasil, chegou a vez de transformar a nossa casa no Japão. Tem muita coisa para tirar, mudar e fazer, mas talvez seja justamente isso que torne tudo ainda mais especial: aos poucos, essa casa vai ganhar a nossa história e se transformar no nosso lar", continuou.



"Temos um carinho enorme pela história que Deus está construindo para a nossa família. Temos a certeza de que esse cantinho, do outro lado do mundo, foi preparado para vivermos momentos muito felizes juntos E isso é só o começo. Somos muito felizes por ter tanta gente acompanhando a nossa história, e claro que vamos compartilhar tudo com vocês: a obra, as escolhas, os perrengues e toda essa transformação", finalizou Yudi.



Mudança

Na mesma rede social, Yudi anunciou a mudança em agosto do ano passado. Pouco tempo depois, colocou o apartamento em Alphaville, em São Paulo, à venda. Ele a mulher também fizeram um bazar para facilitar na mudança.

O casal vendeu alguns eletrodomésticos e itens de decoração. O restante do móveis foram incluídos na venda do antigo imóvel. "É mais fácil do que a gente pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro. Então é melhor vender aqui e comprar lá", disse o cantor, na ocasião.