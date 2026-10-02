Hariany conta como mantém namoro à distância com Renan Machado - Reprodução Instagram

Hariany conta como mantém namoro à distância com Renan MachadoReprodução Instagram

Publicado 02/10/2026 22:03

Hariany está morando em seu apartamento em Goiânia, em Goiás, após concluir uma reforma no imóvel que comprou em 2024. A distância, no entanto, não impediu que a influenciadora mantivesse a rotina de encontros com Renan Machado, irmão de Anitta, com quem se relaciona.

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O empresário mora no Rio de Janeiro, enquanto Hariany está estabelecida na capital goiana. Para manter a convivência, os dois alternam as viagens entre as cidades. Nesta semana, a influenciadora contou aos seguidores que seria a vez de seguir para o Rio.



“Agora é minha vez de ir para o Rio de Janeiro. Renan ficou comigo essa semana, então estou indo. Minhas malas já estão prontas”, disse Hariany.



O casal assumiu o relacionamento no fim de 2025. Desde então, os dois também têm compartilhado viagens internacionais, incluindo destinos que visitaram juntos. Recentemente, Hariany esteve no Marrocos ao lado do namorado.



Depois da viagem, a ex-BBB retornou para Goiânia e passou a viver no apartamento que havia comprado dois anos antes. O imóvel passou por uma reforma completa para se adequar às preferências da influenciadora.



A mudança para o apartamento marca uma nova fase para Hariany, que agora mantém sua rotina na cidade enquanto Renan permanece no Rio. A estratégia adotada pelo casal envolve alternar os deslocamentos para conseguir passar períodos juntos. O empresário mora no Rio de Janeiro, enquanto Hariany está estabelecida na capital goiana. Para manter a convivência, os dois alternam as viagens entre as cidades. Nesta semana, a influenciadora contou aos seguidores que seria a vez de seguir para o Rio.“Agora é minha vez de ir para o Rio de Janeiro. Renan ficou comigo essa semana, então estou indo. Minhas malas já estão prontas”, disse Hariany.O casal assumiu o relacionamento no fim de 2025. Desde então, os dois também têm compartilhado viagens internacionais, incluindo destinos que visitaram juntos. Recentemente, Hariany esteve no Marrocos ao lado do namorado.Depois da viagem, a ex-BBB retornou para Goiânia e passou a viver no apartamento que havia comprado dois anos antes. O imóvel passou por uma reforma completa para se adequar às preferências da influenciadora.A mudança para o apartamento marca uma nova fase para Hariany, que agora mantém sua rotina na cidade enquanto Renan permanece no Rio. A estratégia adotada pelo casal envolve alternar os deslocamentos para conseguir passar períodos juntos.

Maternidade





Aos 28 anos, Hariany também passou a refletir sobre a possibilidade de ser mãe. Em uma consulta de rotina com a ginecologista, ela contou que começou a questionar uma certeza que tinha anteriormente.



“Eu sempre tive certeza de que queria ser mãe. Só que agora eu fico pensando várias vezes se é uma coisa que eu realmente ia gostar”, afirmou. Ela também refletiu sobre as mudanças que a maternidade provocaria em sua rotina. “Vou gostar de fazer tudo? De abdicar do meu tempo para poder me dedicar a uma criança? Porque ter filho é responsabilidade, não é simplesmente parir e pronto.”



Durante a consulta, Hariany perguntou à médica sobre a possibilidade de congelar os óvulos. Segundo ela, a profissional explicou que o procedimento costuma ser recomendado para mulheres acima dos 30 anos que não pretendem ter filhos naquele momento. A influenciadora disse que passou a considerar a alternativa.



“É mais seguro congelar os óvulos. E aí eu estou pensando muito”, relatou.



Ao falar sobre o relacionamento, Hariany também já descreveu Renan como um parceiro maduro. A rotina do casal, porém, segue marcada pela distância entre Goiânia e Rio de Janeiro e pelas viagens para que os dois consigam passar períodos juntos.