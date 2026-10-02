Elymar Santos vende cobertura no Leblon por R$ 30 milhões - Reprodução Globoplay

Elymar Santos vende cobertura no Leblon por R$ 30 milhõesReprodução Globoplay

Publicado 02/10/2026 20:59

fotogaleria

Em entrevista ao radialista Jones Mendes, Elymar contou que começou a guardar dinheiro ainda na infância e manteve o hábito de investir mesmo depois de alcançar o sucesso na música. Segundo o cantor, enquanto alguns artistas direcionavam os primeiros ganhos para carros e imóveis luxuosos, ele preferiu preservar o patrimônio.“Eu sempre fui um cara muito centrado porque a vida me ensinou isso desde criança, não era fácil. Eu tinha um cofrinho, fazia tudo para ganhar um dinheirinho. Então, quando começo a fazer sucesso, ao invés de fazer o que muitos colegas fazem, carrão, mansão, não sei o que, essa ostentação, eu fui juntando minha graninha. Fui investindo”, afirmou.A cobertura foi um dos principais investimentos feitos pelo cantor. O imóvel tem pouco mais de 400 metros quadrados, varanda ampla e vista para o mar do Leblon e para o Morro Dois Irmãos.Apesar do valor alcançado na venda, Elymar contou que a compra não foi simples. Ele afirmou que enfrentou dificuldades financeiras para conseguir pagar o imóvel na época.“O maior que fiz na época foi minha cobertura no Leblon, o metro quadrado mais caro do Brasil, e eu morava no metro quadrado mais caro do Leblon! Mas tinha dia em que tinha que catar moeda, foi muito difícil pagar, foi suado. Em compensação, comprei por R$ 800 mil e vendi por R$ 30 milhões”, disse.O apartamento também carregava características pessoais do cantor. A decoração foi feita pelo próprio Elymar, que mantinha fotografias ao lado de artistas e outros colegas sobre o piano de cauda instalado na sala principal.Em 2017, durante uma visita da apresentadora Angélica para o programa Estrelas, ele mostrou outros espaços do imóvel. No closet, contou que costumava escolher e passar as próprias roupas. Um dos quartos era reservado para guardar troféus e discos de ouro e platina conquistados durante a carreira.O terraço concentrava uma das áreas de lazer da cobertura, com piscina, churrasqueira e salão de jogos. No espaço, havia ainda uma mesa de sinuca.Atualmente, Elymar Santos mora na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O cantor também mantém outro imóvel em Ramos, na mesma região, que costuma chamar de sua “casa de praia”.