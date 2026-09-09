Duda Santos aproveita dia de cachoeira - Reprodução do Instagram

Duda Santos aproveita dia de cachoeiraReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2026 08:07

Rio - Duda Santos, de 25 anos, aproveitou uma brechinha nas gravações de "A Nobreza do Amor", da TV Globo, para descansar e se conectar com a natureza. Intérprete de Alika no folhetim de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, a atriz curtiu um passeio à cachoeira e divulgou cliques do momento de lazer por meio do Instagram, terça-feira (8).

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Nas imagens, ela aparece usando um biquíni azul e dá um show de beleza e boa forma. "Dias incríveis de descanso & respiro", escreveu Duda na legenda.

Os internautas, claro, não economizaram nos elogios. "Perfeita", opinou um usuário da rede social. "Deusa", reagiu outro. "Maravilhosa", disse uma terceira pessoa. Outros comentários como "Gata", "Princesa" e "Musa" também formam deixados na publicação.



