César Tralli é o atual âncora do Jornal NacionalReprodução/TV Globo
Tino Júnior se destacou no Ibope com o Balanço GeralDivulgação/Record
Reinaldo Azevedo é o campeão de audiência da BandNewsReprodução/BandNews
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César Tralli é o atual âncora do Jornal NacionalReprodução/TV Globo
Tino Júnior se destacou no Ibope com o Balanço GeralDivulgação/Record
Reinaldo Azevedo é o campeão de audiência da BandNewsReprodução/BandNews
César Tralli perde prestígio na Globo
Trabalho do apresentador do Jornal Nacional passou a ser questionado depois de performance insatisfatória na cobertura eleitoral
Bancada da TV perde força nas eleições
Outrora sinônimos de campeões de votos, programas policiais das três maiores redes perderam representantes significativos na comparação com os pleitos anteriores
GloboNews já planeja mudança editorial
Baseado em pesquisa da Quaest, canal de notícias sinalizou internamente que fará mudanças significativas em seu time de comentaristas nos próximos meses
Afinal, qual é o maior canal de notícias do país?
GloboNews, CNN Brasil e Jovem Pan se auto-proclamaram como líderes do gênero com base nos dados aferidos pelo Ibope ao longo do mês de setembro
SBT define estreia de Renato Ambrósio
Ex-apresentador da Band fará sua estreia na emissora no dia 17; ele assumirá o início das noites de sábado com programa de assistencialismo
Cobertura eleitoral da GloboNews vira briga
Bastidores do canal de notícias da Globo estão inflamados; apresentadoras insistem em ter mais espaço na cobertura da apuração da eleição presidencial
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