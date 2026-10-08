César Tralli é o atual âncora do Jornal Nacional - Reprodução/TV Globo

César Tralli é o atual âncora do Jornal NacionalReprodução/TV Globo

Publicado 08/10/2026 00:00

Não é boa a fase de César Tralli na Globo. Ninguém pensa (ao menos ainda) em tirar o jornalista da bancada do Jornal Nacional, mas é um consenso que a performance do apresentador na cobertura eleitoral foi muito abaixo de todas as expectativas. A rede esperava ter um Tralli questionador, como o do SP1 e da GloboNews, mas se deparou com um âncora morno, com comentários rasos e risadas fora de hora.

Nos bastidores, segundo apurou a Canal D, parte da culpa sobre a apatia de César Tralli é atribuída para Cristiana Sousa Cruz, que assumiu a editoria-chefe do Jornal Nacional desde a saída de William Bonner. A jornalista ainda não conseguiu se acertar com o formato e a linha editorial do noticiário, que chega a ser oposta até mesmo da GloboNews, canal de notícias do conglomerado.

Era uma vez um debate

É improvável que o debate presidencial do SBT, previsto para o próximo dia 15, saia do papel. A emissora agendou o encontro de Flávio Bolsonaro e Lula para a mesma noite em que o segundo nome estará dando uma entrevista na Globo. Além do fator audiência, a Globo reservou a data com os representantes das campanhas ainda na noite de domingo (4), segundo apurou a Canal D.

Goleada do Balanço Geral

Tino Júnior se destacou no Ibope com o Balanço Geral - Divulgação/Record

Tino Júnior se destacou no Ibope com o Balanço GeralDivulgação/Record

Tino Júnior está vivendo uma de suas melhores fases no Balanço Geral Rio. Nesta quarta-feira (7), com a cobertura da investigação policial do desaparecimento de uma menina, o jornalístico da Record conquistou 9,4 pontos de média, com share de 21%, contra apenas 1,6 do SBT. Em vários minutos, Tino chegou a marcar 11 pontos, contra 0 do canal concorrente, segundo dados prévios obtidos pela Canal D.

BandNews em alta

Reinaldo Azevedo é o campeão de audiência da BandNews - Reprodução/BandNews

Reinaldo Azevedo é o campeão de audiência da BandNewsReprodução/BandNews

A BandNews vive uma boa fase de audiência. Com a cobertura do primeiro turno das eleições, a transmissão simulcast da BandNews FM nas plataformas FAST da LG, Samsung e TCL contactou 2,992 milhões de pessoas no último domingo (4). Na televisão por assinatura, a BandNews TV liderou entre os canais de notícias na noite de segunda (5) com O É da Coisa. O programa de Reinaldo Azevedo chegou a marcar 1,0 ponto no Painel Nacional de Televisão, conquistando o triplo de audiência da GloboNews na mesma faixa.

É POP OU FLOP?

É pop... o Edição da Meia-Noite, da GloboNews. Ele é o único telejornal do canal que realmente continua sendo um telejornal, com notícias de todo o país, fugindo do clichê do noticiário sobre política em Brasília e dos 95 comentaristas com a mesma opinião.

É flop... as constantes mudanças no horário nobre do SBT. A Sessão +SBT, que nasceu como um produto diário, agora está apenas nas noites de quarta e sábado. É ainda mais estranho olhando para os números de audiência, já que o programa tinha mais público que a novela Amor Valente.

