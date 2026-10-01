Equipe da GloboNews está em pé de guerra nos bastidores - Reprodução/GloboNews

Equipe da GloboNews está em pé de guerra nos bastidoresReprodução/GloboNews

Publicado 01/10/2026 00:00

Mais uma semana, mais problemas nos bastidores da GloboNews. A Canal D de quarta-feira (30) antecipou que o canal de notícias já havia mudado a programação do domingo de eleições pelo menos 4 vezes -- uma quinta mudança foi anunciada ontem, horas depois da publicação da coluna em O Dia. A reportagem, agora, descobriu o motivo de tantas mudanças em tão pouco tempo.

Fontes bem-posicionadas da Canal D asseguram que Andréia Sadi e Natuza Nery viraram peças de uma disputa por mais espaço na cobertura da eleição presidencial. Originalmente, a ideia era que Natuza fosse a principal âncora da apuração, seguindo o modelo da Central das Eleições. Sadi, responsável pela maior audiência diária da rede, se incomodou e sinalizou que gostaria de mais espaço no dia decisivo das eleições.

Natuza e Sadi terminam juntas

A movimentação fez com que a cúpula da GloboNews recuasse do plano original de deixar cada uma de suas principais apresentadoras com um programa individualizado na cobertura eleitoral. Natuza e Sadi foram colocadas, juntas, em um especial que se chamará Apuração GloboNews, que também terá a participação de Julia Duailibi. A ideia da vez, no entanto, não agrada nenhuma das duas envolvidas, que avaliam ter, sozinhas, merecimento para liderar a cobertura eleitoral. Não se surpreenda se a programação mudar mais vezes até domingo. A dupla é muito próxima fora da TV, tendo uma relação pública de amizade. Por sinal, Natuza, depois que a disputa por protagonismo se tornou pública nos bastidores, se apressou em gravar um vídeo anunciando a parceria dominical com a colega.

Contrato renovado

Márcio Gomes continuará na CNN Brasil até 2029 - Reprodução/CNN Brasil

Márcio Gomes continuará na CNN Brasil até 2029Reprodução/CNN Brasil

Em ótima fase na CNN Brasil, chegando a liderar a audiência dos canais de notícias com seu telejornal, Márcio Gomes renovou seu contrato com a emissora por mais 3 anos. Ele seguirá comandando o CNN Primetime pelo menos até setembro de 2029. O jornalista é visto como indispensável pelos executivos da rede, assim como William Waack, que está no canal antes mesmo de sua estreia oficial.

Marimar volta ao SBT

Marimar voltará ao ar nas tardes do SBT - Divulgação/Televisa

Marimar voltará ao ar nas tardes do SBTDivulgação/Televisa

Considerada uma das novelas mexicanas mais icônicas da história, Marimar voltará a ser apresentada nas tardes do SBT a partir do próximo mês. A ideia original era reapresentar O Privilégio de Amar, mas a emissora mudou de planos depois que a Globo anunciou o retorno de Roque Santeiro, que já deixou a desejar no quesito audiência em outra ocasião.

É POP OU FLOP?

É pop... a fase do MasterChef Brasil. Mesmo cada vez mais longe de sua melhor forma na TV, o reality show fechou 13 patrocinadores para a sua próxima temporada. A Band conseguiu, com muita sobra, criar o programa mais relevante do país no quesito transmidíatico.

É flop... o SBT Cidades. O jornal até tinha algum molejo com Rodrigo Bocardi, mas está sofrível desde a sua saída. Érica Reis não orna com formato, e Marcelo Casagrande, mesmo nitidamente esforçado, ainda não tem porte para segurar um projeto tão grandioso.