Renato Ambrósio deverá trocar a Band pelo SBT - Reprodução/Band

Renato Ambrósio deverá trocar a Band pelo SBTReprodução/Band

Publicado 28/09/2026 00:00

Não se surpreenda se Renato Ambrósio for anunciado nos próximos dias como novo contratado do SBT. O apresentador, que se auto-proclamou como "sucessor de Silvio Santos", está em uma negociação avançada para assumir um projeto na emissora. Fontes bem-informadas da Canal D dizem que o projeto é que ele assuma parte da programação de sábado do canal, seguindo a tendência iniciada na Band há 2 anos.

Ambrósio, mais conhecido pelo título de capitalização Viva Sorte, esteve no SBT na última semana. Ainda não há um contrato assinado, mas ele já deixou a Band, em que comandava o noturno Sabadão de Todos. Depois de uma longa renegociação, ele topou seguir com A Virada de Chave e o Viva Sorte, exibidos nas manhãs de domingo, mas o movimento óbvio é que os dois programas -- que são concessionários -- se transfiram para outra emissora muito em breve.

Definição sairá em breve

A ideia é de que o namoro com Renato Ambrósio vire casamento até o dia 22 de outubro, data em que o SBT reunirá o mercado publicitário em São Paulo para apresentar novidades de sua grade de programação para o próximo ano. A Band, por sua vez, apelará para uma solução caseira para tapar o buraco do Sabadão de Todos. As noites da emissora passam a ser ocupadas por uma reprise da novela Café com Aroma de Mulher, exibida originalmente no ano passado.

TVs se viram sem bets

Renata Fan comanda o Jogo Aberto, que é patrocinado por casa de apostas - Reprodução/Band

Renata Fan comanda o Jogo Aberto, que é patrocinado por casa de apostasReprodução/Band

Com as bets vetadas em todo o território nacional por pelo menos 120 dias, as emissoras de TV se viraram nos 30 no último final de semana. A Globo, mesmo tendo até o dia 5 para se adaptar, já tirou todos os comerciais de casas de apostas de sua grade. O SBT, que tinha um programa nas madrugadas para divulgar a Bet do Milhão, deixou a atração no ar, mas reestruturada como uma resenha esportiva, sem nenhum anunciante. A Band, que foi a mais impactada com o veto, seguiu anunciando o Jogo Aberto com naming rights de uma bet durante todo o final de semana.

Globo espera resposta

César Tralli mediará debate presidencial da TV Globo - Reprodução/Redes Sociais

César Tralli mediará debate presidencial da TV GloboReprodução/Redes Sociais

As campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro ainda não responderam ao convite da Globo para o debate que encerrará a campanha presidencial, que acontecerá na noite de quinta-feira (1). O canal está cobrando uma resposta com a maior brevidade possível, já que a ausência de um dos dois culminará no convite para um outro candidato bem posicionado nas pesquisas, conforme previsto nas regras do evento. A mediação será de César Tralli.

É POP OU FLOP?

É pop... o reality Wonka - O Bilhete Dourado, que a Netflix disponibilizou na última semana -- os dois últimos episódios só serão liberados no dia 30. Divertido e muito bem produzida, a atração leva o público de volta para a infância, no célebre ambiente de A Fantástica Fábrica de Chocolate.

É flop... Herança em Jogo, que a Globo estreou em sua plataforma de streaming. Arrastado e apático, o programa é um plágio descarado de ideias de outras empresas, como The Traitors e O Segredo de 1 Milhão de Dólares. Rodrigo Faro, por sinal, nunca esteve tão ruim quanto está ali.

