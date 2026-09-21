Funcionários da RedeTV! saíram na porrada em plena Redação de Jornalismo - Divulgação/RedeTV!

Funcionários da RedeTV! saíram na porrada em plena Redação de JornalismoDivulgação/RedeTV!

Publicado 21/09/2026 00:00

A última sexta-feira (18) foi, digamos, animada nos bastidores da RedeTV!. Dois editores do jornalismo da emissora protagonizaram uma discussão acalorada para defender seus posicionamentos políticos. A briga, antecipada pelo portal de Leo Dias, foi entre um profissional idoso, conhecido nos bastidores por seu alinhamento com a esquerda -- em suas redes sociais, uma das publicações mais recentes chama Jair Bolsonaro de "dejeto", e um colaborador mais jovem, ferrenho defensor de Bolsonaro e de sua família.

A Canal D apurou que a confusão, que começou apenas como uma briga relacionada aos conteúdos do RedeTV! News daquele dia, logo partiu para vias de fato. O funcionário mais jovem partiu para cima do colega de esquerda em plena Redação da emissora, com incontáveis testemunhas.

Funcionários serão demitidos

Nem a turma do deixa-disso conseguiu dar um jeito no pugilismo no local em que, poucas horas depois, seria transmitido o RedeTV! News. Seguranças da emissora precisaram ser acionados para separar a dupla de brigões -- o profissional mais idoso, segundo quem acompanhou o barraco, levou a pior no barraco e saiu ensanguentado. Uma repórter que nada tinha a ver com o assunto ficou em choque com a cena, digna de um ringue de luta-livre mexicana, e precisou receber atendimento médico. A Canal D apurou que a emissora já decidiu demitir ambos os profissionais. Para a direção da RedeTV!, não há justificativa alguma para o que aconteceu.

SBT Prêmios vira modelo nacional

Ratinho fará versão local do SBT Prêmios na Rede Massa - Reprodução/SBT

Ratinho fará versão local do SBT Prêmios na Rede MassaReprodução/SBT

No ar há alguns meses, a campanha SBT Prêmios virou uma importante fonte de renda para a emissora. Por mais que a exposição excessiva do produto irrite alguns telespectadores, não há nenhum plano para reduzir o espaço destinado ao título de capitalização. Pelo contrário: a ideia deu tão certo que ganhará versões locais pelo Brasil. A primeira delas começou há alguns dias na Rede Massa, afiliada da rede no Paraná, que lançou a plataforma Massa Prêmios.

Sinal amarelo na Record

Cléber Machado é o principal narrador esportivo da Record - Reprodução/Record

Cléber Machado é o principal narrador esportivo da RecordReprodução/Record

Os índices prévios de audiência da Grande São Paulo indicam que a Record teve seu pior desempenho de audiência das últimas duas décadas no sábado (19). Para a performance desastrosa da emissora, pesaram os números de Mirassol x Botafogo, que chegou a ficar em quarto lugar, e do Jornal da Record, que teve o seu segundo pior desempenho no ano com a entrevista do candidato Augusto Cury.

É POP OU FLOP?

É pop... o término da temporada do Estrelas da Casa. Sim, temos motivos para comemorar. A TV brasileira finalmente se verá livre de um programa de péssima qualidade, que nem mesmo Anitta conseguiu salvar. Fica a torcida para que o pior ibope da história motive a Globo a sepultar o formato, que foi um fracasso de audiência desde o seu primeiro ano.

É flop... a primeira semana de A Fazenda 18. Diferentemente do reality vizinho, o programa da Record ainda tem jeito. Mas os primeiros dias foram esquecíveis: falhas técnicas no RecordPlus, provas chatas e até mesmo uma roda de cantigas entre participantes foram um verdadeiro teste de resistência para o telespectador.

