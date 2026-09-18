Futebol é o principal atrativo das casas de apostas - Divulgação

Futebol é o principal atrativo das casas de apostasDivulgação

Publicado 18/09/2026 00:00

A notícia de que o governo se prepara para proibir a atuação de casas de apostas, as populares bets, em todo o Brasil caiu como uma bomba entre os diretores das maiores redes de televisão. Há um consenso de que o veto causaria uma hecatombe no caixa de todas as TVs, que já estão administrando a redução do investimento das principais marcas do setor -- depois de um boom durante a Copa do Mundo, os líderes de mercado reduziram drasticamente sua verba em publicidade em canais lineares no segundo semestre.

Além de representarem uma parcela significativamente do faturamento das redes, algumas emissoras são até mesmo sócias de bets, como a Globo (BetMGM), SBT (Bet do Milhão) e Band (BandBet).

Canais já se articulam em Brasília

A Canal D apurou que as emissoras mobilizaram seus emissários em Brasília para tentar impedir que o veto se concretize. Donos de afiliadas que também são congressistas já foram avisados de que devem trabalhar pela inconstitucionalidade da medida, caso a probição realmente saia do papel. As TVs defendem que uma possível proibição das bets feriria o livre-árbitrio da população. "É a mesma coisa de querer proibir facas por conta de uma minoria que usa facas para esfaquear pessoas", defende o executivo de um importante canal. Para as redes, o veto serviria apenas para fortalecer plataformas que atuam de maneira ilegal no mercado, sem efeito prático na saúde pública.

Chico Pinheiro volta para a TV

Chico Pinheiro comandará programa de entrevistas na TVT - Reprodução/ICL

Chico Pinheiro comandará programa de entrevistas na TVTReprodução/ICL

Sem um programa próprio na televisão aberta desde que foi dispensado da Globo, Chico Pinheiro voltará ao ar na próxima terça (22) na TVT, emissora mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que recentemente virou notícia por uma transmissão clandestina do Jornal Nacional. Ele apresentará o semanal Chico Pinheiro Entrevista, produzido em parceria com o portal ICL. A atração comandada pelo jornalista terá exibição semanal, sempre nas noites de terça, às 22h.

Hora 1 na mira da Globo

Tiago Scheuer é o atual apresentador do Hora 1 - Reprodução/Redes Sociais

Tiago Scheuer é o atual apresentador do Hora 1Reprodução/Redes Sociais

A queda de audiência do Hora 1 preocupa os executivos da Globo. O jornalístico, que outrora nadava de braçadas em sua faixa horária, tem sofrido derrotas para o SBT e até mesmo para programas religiosos da Record em cidades importantes. Na Grande São Paulo, que é a praça referencial para o mercado publicitário, o noticiário terminará o ano com a sua pior audiência da história, ficando abaixo dos 4 pontos pela primeira vez. Uma profunda reformulação já é planejada para os próximos meses. A rede, segundo apurou a Canal D, teme um possível efeito cascata no restante da manhã.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia do SBT de trazer novos apresentadores para a Sessão +SBT, deixando Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano apenas no formato especial de sábado, com auditório. É uma boa chance para agradar outros contratados e também para lapidar talentos pouco conhecidos.

É flop... a insistência da Band em cortar gastos com mudanças idiotas. A mais nova ideia genial foi transferir o Jornal da Noite para o estúdio da BandNews TV, cheio de cores brancas. Qualquer um (menos a cúpula da rede) sabe que algo que definitivamente não cai bem à meia-noite é um cenário que parece mais com o nascer do sol.



A Canal D volta na edição de segunda-feira de O Dia. Bom final de semana!