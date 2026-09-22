Oscar Filho foi demitido da Jovem Pan - Reprodução/Jovem Pan

Oscar Filho foi demitido da Jovem PanReprodução/Jovem Pan

Publicado 22/09/2026 00:00

Cada vez mais distante da vice-liderança dos canais de notícias da TV por assinatura, solidamente ocupada pela CNN Brasil, a Jovem Pan enfrenta um dos momentos mais conturbados da história de sua operação televisiva. Desde a semana passada, a emissora iniciou um processo de demissão em massa em todos os setores: apresentadores, como Oscar Filho (foto), editores, técnicos e até mesmo funcionários da manutenção foram cortados, em um corte que já atingiu ao menos 20 colaboradores da empresa.

A Canal D apurou que o canal não está tendo êxito na comercialização de cotas de publicidade. Uma fonte bem-posicionada na estrutura da Jovem Pan diz que a rede não consegue fazer um novo contrato há 2 meses. Os cortes no chão de fábrica, que já provocaram o fim do programa Quem Tem Razão, estão sendo feitos para manter os altos salários da cúpula -- executivos da rede ganham cerca de R$ 75 mil mensais.

Agricultor continuará sem namorada

Não é verdade que o SBT produzirá o reality Quem Quer Namorar com o Agricultor? em 2027. A emissora, de fato, chegou a avaliar o formato, que foi um dos maiores sucessos de audiência da televisão portuguesa nos últimos anos, mas não avançou na negociação para adquirir o projeto. A Canal D apurou que o altíssimo custo de produção, somado com a incerteza da viabilidade comercial, fizeram com que a emissora optasse por outro programa para o próximo ano.

Procuram-se anunciantes

Tadeu Schmidt seguirá comandando o BBB em 2027 - Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt seguirá comandando o BBB em 2027Reprodução/TV Globo

Vender o BBB não está sendo uma missão fácil para Globo. A Canal D, que revelou em primeira mão que o Estrelas da Casa estava encalhado comercialmente, crava que a emissora está tendo problemas para comercializar o seu carro-chefe do 1º semestre. Marcas que tinham prioridade de renovação por terem anunciado na atração neste ano disseram que querem pensar mais e que vão aguardar a distribuição do plano comercial para o restante do mercado, em outubro. A 26ª temporada do reality show teve conversão abaixo das expectativas.

Band muda planejamento

Luciana Gimenez dificilmente estreará na Band em 2026 - Divulgação/RedeTV!

Luciana Gimenez dificilmente estreará na Band em 2026Divulgação/RedeTV!

As dificuldades nas negociações com o mercado publicitário não foram notadas apenas pela Globo e pelo SBT. Com a maior parte das agências travando tratativas até a definição das eleições presidenciais, a Band caminha para suspender as estreias previstas para o próximo mês. Projetos como Dossiê Celebridades e a atração de Luciana Gimenez devem ser remanejadas para janeiro, mês em que a rede finalmente dará um tempo nas infinitas temporadas do MasterChef.

É POP OU FLOP?

É pop... o filme Beijar é a Parte Fácil, que entrou no catálogo da Netflix há algumas semanas. O filme é o típico romance-cafona adolescente, mas conquista justamente pela simplicidade de seu roteiro -- algo que o nosso cinema deixou de conseguir fazer já há algum tempo.

É flop... a insistência da Record em levar apenas celebridades para o Acerte ou Caia!. Não é raro que um mesmo "famoso" participe do game show duas ou três vezes. Já passou da hora de dar uma oportunidade para anônimos participarem do formato, como acontece em outros países.