Renata Fan apresenta o Jogo Aberto, que passou a ser chamado de Jogo Aberto Novibet - Reprodução/Band

Renata Fan apresenta o Jogo Aberto, que passou a ser chamado de Jogo Aberto NovibetReprodução/Band

Publicado 25/09/2026 00:00

Em poucas vezes na história o clima no departamento comercial das redes de televisão foi tão comparável com um velório quanto nas últimas horas, com o iminente veto das casas de apostas em território nacional. A Canal D apurou que executivos de três das principais cinco emissoras estão tratando a proibição, ainda que inicialmente temporária, como uma espécie de apocalipse comparável ao período da pandemia, que levou o setor a uma crise comercial até então sem precedentes.

Com exceção da Record e da RedeTV!, que tem outros parceiros comerciais no topo da lista de arrecadação, a Globo, a Band e o SBT tem bets como suas principais fontes de renda ao longo do último ano. O caso mais delicado é o da Band, que vendeu até nomes de programas para casas de apostas.

Emissoras cogitam ação judicial

Nas últimas horas, ao menos três casas de apostas -- todas elas com importante percentual na lista de maiores anunciantes da televisão em 2026 -- sinalizaram para as redes que vão fazer uma rescisão unilateral de contrato se a medida provisória realmente for assinada, exigindo também a devolução de valores pagos antecipadamente, prática comum no mercado. Duas das emissoras, inclusive, já cogitam entrar com uma ação judicial contra a União por perdas e danos, segundo fontes bem-posicionadas da Canal D.

Barraco na TV

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB; programa terá mais espaço em 2027 - Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB; programa terá mais espaço em 2027Reprodução/TV Globo

A Globo decidiu puxar para si a responsabilidade de televisionar barracos. A próxima temporada do BBB 27 contará com um pós-show inédito em TV aberta, com a primeira entrevista pós-saída dos participantes exibida logo depois da edição do programa, nas noites de terça-feira. A maior novidade é que a sabatina contará com a presença de convidados especiais: dentre eles, estará uma pessoa assumidamente hater do participante eliminado.

Entrevista inédita

Tony Ramos será a atração do especial de 40 anos do Roda Viva - Reprodução/TV Globo

Tony Ramos será a atração do especial de 40 anos do Roda VivaReprodução/TV Globo

O Roda Viva festejará 40 anos na segunda (28) em grande estilo. Pela primeira vez, o mais tradicional programa de entrevistas do país receberá Tony Ramos, que relembrará momentos das suas mais de 6 décadas de carreira. Além do titular desta coluna, José Armando Vannucci, Adriana Couto, Ubiratan Brasil, Flávia Guerra e Rodolpho Gamberini vão sabatinar o ator. Sob comando de Ernesto Paglia, o Roda Viva vai ao ar nas noites de segunda, às 22h, na TV Cultura.

É POP OU FLOP?

É pop... a decisão da Globo de manter seu debate presidencial, independentemente do número de candidatos que aceitarem participar do evento. Os encontros, apesar de esvaziados na campanha deste ano, continuam sendo um necessário serviço público.

É flop... a incontável quantidade de inserções do Bolão na Rede exibidas na programação da RedeTV! nas madrugadas e durante o dia inteiro aos finais de semana. Não tem santo que aguente. As atrações são interrompidas de 5 em 5 minutos para isso. É insuportável.

A Canal D volta na edição de segunda de O Dia. A coluna deseja um ótimo final de semana!