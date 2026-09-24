Pesadelo na Cozinha deverá ter nova temporada em 2027 - Reprodução/Band

Pesadelo na Cozinha deverá ter nova temporada em 2027Reprodução/Band

Publicado 24/09/2026 00:00

Agora é pra valer: a Band não fará nenhuma modificação significativa em sua programação nos próximos meses. Com o orçamento do ano já comprometido, a emissora decidiu adiar seu pacote de estreias para o início do 1º semestre de 2027, mantendo a tradição do canal de ter uma grade diferenciada enquanto a Globo transmite o BBB.

As chamadas do Dossiê Celebridades, novo programa de Leo Dias, já foram alteradas, com os dizeres "em outubro" substituídos por "vem aí". A tão aguardada estreia de Luciana Gimenez, que completará um ano fora da TV, também ficará para o primeiro bimestre do próximo ano, com previsão para os últimos dias de janeiro. Além deles, segundo apurou a Canal D, a Band caminha para anunciar a produção de mais uma temporada de Pesadelo na Cozinha.

Cariúcha volta ao SBT

Meses depois de sua conturbada transferência para a RedeTV!, Cariúcha voltou aos estúdios do SBT na tarde desta quinta-feira (23). Ela foi convidada para gravar uma edição do Programa do João, que a emissora transmite nas madrugadas de sábado para domingo. Por enquanto, é só uma visita de cortesia. Mas a apresentadora não faz questão de disfarçar que gostaria de pavimentar território para um eventual retorno ao seu antigo emprego...

NFL na Globo

Ricky Martin se apresentará em jogo da NFL no Rio de Janeiro - Divulgação

Ricky Martin se apresentará em jogo da NFL no Rio de JaneiroDivulgação

Com o Brasileirão interrompido por conta da Data Fifa, a Globo terá uma programação diferente no próximo domingo (27). Depois do Em Família com Eliana, a emissora transmitirá um filme na sessão Campeões de Bilheteria. Às 19h05, o canal exibirá ao vivo o show do intervalo da partida da NFL no Rio de Janeiro, com apresentações de Ricky Martin e Pedro Sampaio. O jogo em si, entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, irá ao ar em um compacto após o Fantástico, pouco antes da meia-noite.

XSports em alta

Milton Leite é o principal nome da XSports - Reprodução/XSports

Milton Leite é o principal nome da XSportsReprodução/XSports

Cada vez mais próxima de se tornar a 5ª maior audiência de São Paulo, a XSports deixou de ser vista como patinho feio nas disputas pela aquisição de torneios de futebol. Os números robustos do canal, que chega a se aproximar do SBT com partidas do Campeonato Francês, já chamam a atenção de agências especializadas em intermediar negociações de TVs com as confederações. Outro fator muito importante pesa a favor dela: o histórico de boa pagadora. Até aqui, não há queixa alguma sobre os repasses feitos pela rede, algo raríssimo.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura das pesquisas eleitorais da Quaest na GloboNews. Felipe Nunes, diretor do instituto, se revelou um excelente apresentador. Mais carismático do que boa parte da rede, ele tem futuro nisso -- fica a torcida para que não se afaste da TV com o fim do periodo eleitoral.



É flop... a novela Amor Valente, que está em cartaz no horário nobre do SBT. O título, que era um dos campeões de pedidos nas redes sociais da emissora, caminha para ter a pior audiência da história da faixa horária. É mais um sinal de que a internet é apenas uma bolha barulhenta.