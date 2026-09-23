Rebeca Abravanel no programa Roda a Roda - Divulgação/SBT

Rebeca Abravanel no programa Roda a RodaDivulgação/SBT

Publicado 23/09/2026 00:00

Tirado da programação do SBT na última semana para dar espaço ao novo ano do The Voice Brasil, o Roda a Roda voltará ao ar no inicio de 2027. Clássico da emissora há vários anos, a atração comandada por Rebeca Abravanel foi temporariamente suspensa por uma estratégia de programação. O formato, segundo apurou a Canal D, voltará ao ar repaginado.

Nas últimas semanas, a emissora iniciou junto ao mercado publicitário um trabalho de prospecção para encontrar marcas interessadas em patrocinar a nova fase da atração, atualmente associada aos cosméticos da Jequiti, empresa do Grupo Silvio Santos. Em 2027, o canal quer que o Roda a Roda seja patrocinado por uma marca não vinculada ao conglomerado da rede, retomando os tempos áureos do formato, que chegou a se chamar Roda a Roda Chevrolet.

TVs contra o Ibope

A relação das principais redes de televisão aberta com o Ibope nunca esteve tão deteriorada quanto nos últimos meses. Até mesmo a Globo, histórica defensora dos serviços da medidora, está insatisfeita com a qualidade da medição e com falhas cada vez mais constantes não só na medição em tempo real, mas também em índices consolidados, que passaram a ter oscilações inexplicáveis de um dia para o outro. Uma das TVs, segundo apurou a Canal D, conseguiu fazer com que o Ibope admitisse uma "margem de erro" considerável em sua aferição.

Show de horrores

Cantor Rick morreu em acidente aéreo em Santa Catarina - Divulgação

Cantor Rick morreu em acidente aéreo em Santa CatarinaDivulgação

Record e SBT passaram do tom na cobertura da morte de Rick (1966-2026), da dupla com Renner. Obstinadas por mais alguns décimos de audiência, ambas exageraram de formas diferentes. A Record, como habitual em casos de grande impacto, carregou no sensacionalismo e em frases de efeito para segurar a atenção do público. O SBT entregou um autêntico freak show no Primeiro Impacto: Marcão do Povo ligou para o telefone do cantor no ar e fez um imenso suspense em torno disso. Depois que a morte do artista foi confirmada, a coisa só piorou. O jornalístico colocou efeitos sonoros do Teste de Fidelidade no ar e, como se não pudesse piorar, deixou Marcão e Daniele Brandi fazerem um coraçãozinho ao vivo para demonstrar solidariedade ao apresentador Ratinho, amigo de Rick. Nem o Porta dos Fundos faria uma sátira tão mórbida.

RedeTV! x Tata Werneck

RedeTV! quer indenização de Tata Werneck - Reprodução/Redes Sociais

RedeTV! quer indenização de Tata WerneckReprodução/Redes Sociais

A RedeTV! continua tentando conseguir uma indenização de Tata Werneck por conta de duas piadas da humorista no Prêmio Multishow. Derrotada nas duas primeiras instâncias, a emissora foi ao Supremo Tribunal Federal para dizer que foi prejudicada pelos comentários da humorista, que disse em 2021 e em 2023 que sua roupa na premiação custava mais do que toda a grade de programação do canal. Não há data prevista para julgamento.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Christina Rocha nos produtos digitais de A Fazenda 18. Até aqui, a contratação da ex-apresentadora do SBT é o único acerto da temporada do reality show, que está um verdadeiro sonífero. O elenco mais parece estar em uma colônia de férias.

É flop... o programa Apito Final, exibido nas noites de segunda-feira da Band. Sem motivo algum para existir, a atração serve apenas para desgastar a imagem do craque Neto, que é exposto a um programa com baixíssimo rendimento de audiência semanalmente.

