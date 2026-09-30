Jogo do Tigrinho virou figura icônica das casas de apostas - Reprodução

Jogo do Tigrinho virou figura icônica das casas de apostasReprodução

Publicado 30/09/2026 00:00

O divórcio das casas de apostas com as principais emissoras de televisão não está sendo amigável. Fora do território nacional pela medida provisória assinada na semana passada, as bets passaram a enviar diversas notificações extrajudiciais para canais abertos e fechados, exigindo o imediato reembolso de valores pagos antecipadamente por materiais que não serão mais exibidos. As TVs, que em sua grande maioria já fizeram uso da verba, tentam colocar panos quentes, dizendo acreditar que a medida cairá e as inserções poderão voltar a ser veiculadas normalmente.

As casas de apostas, no entanto, tem pressa. Além da televisão, diversos sites e influenciadores já foram procurados nas últimas horas com notificações para a devolução de valores pagos antecipadamente em até 48 horas úteis, segundo apurou a Canal D.

Arrendatário benevolente

Poucos concessionários da televisão são tão flexíveis quanto a Igreja da Graça, de RR Soares. Nos 45 do segundo tempo, o pastor autorizou que a Band derrubasse a exibição do Show da Fé de ontem (29) para exibir a final do MasterChef mais cedo, sem exigir nenhuma compensação para isso. A medida não é inédita, mas ainda assim chama a atenção. Nenhum outro arrendatário costuma ter comportamento tão benevolente com seus clientes.

GloboNews vira bagunça

Camila Bomfim estará na cobertura eleitoral da GloboNews - Reprodução/TV Globo

Camila Bomfim estará na cobertura eleitoral da GloboNewsReprodução/TV Globo

A GloboNews nunca teve estão desorganizada como neste ano. O canal chegou a anunciar que o GloboNews Mais seria transferido para o Rio de Janeiro durante a cobertura das eleições, mas o noticiário seguiu em São Paulo. Nos últimos dias, a emissora já mudou 4 vezes a sua grade de programação para o domingo eleitoral. O estagiário das redes sociais precisou refazer a arte com a grade especial para cada alteração -- a mais recente delas foi na tarde de terça-feira.

De malas prontas

Renato Ambrósio se prepara para estrear no SBT - Reprodução/Band

Renato Ambrósio se prepara para estrear no SBTReprodução/Band

Conforme antecipado com exclusividade pela Canal D, Renato Ambrósio é a mais nova estrela do SBT. O ex-apresentador da Band já tem tudo certo para assumir um programa nas noites de sábado da emissora, com estreia prevista para a segunda quinzena de outubro. Além de sua atração, ele também fechou um robusto pacote de inserções de mídia na programação da rede.

É POP OU FLOP?

É pop... a insistência da Record com Iludida. Mesmo com ibope abaixo das expectativas desde a sua primeira semana, a emissora continua apostando na trama, que segue no ar no mesmo horário e sem cortes, em um tratamento cada vez mais raro para um produto enlatado.

É flop... a mudança de postura do SBT nas comemorações de seus índices de audiência. Ao adotar uma linha mais polida para agradar a trupe da lacração, a emissora deixa de se destacar com o mercado e até com a imprensa especializada. Além, é claro, de se afastar do seu próprio DNA. Como esquecer de Gugu nocauteando Faustão em vinhetas institucionais da rede?