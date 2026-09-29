Luciano Huck causou polêmica no DomingãoReprodução/TV Globo
Eita Lucas! foi impactado com proibição das casas de apostasReprodução/SBT
Tom Cavalcante desbancou ibope do SBT com Acerte ou Caia!Divulgação/Record
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Luciano Huck causou polêmica no DomingãoReprodução/TV Globo
Eita Lucas! foi impactado com proibição das casas de apostasReprodução/SBT
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Luciano Huck mete Globo em confusão
Apresentador do Domingão divulgou plataforma para indecisos escolherem seus candidatos nas eleições; movimento, apesar de incomodar a emissora, não é ilegal
Ex-apresentador da Band negocia com o SBT
Renato Ambrósio, que deixou as noites de sábado da Band, é visto como um novo muito provável para reforçar a emissora de Silvio Santos
TVs se desesperam com iminente veto das bets
3 das 5 maiores redes de TV aberta avaliam que proibição causará um desastre sem precedentes em um ano que já foi marcado por dificuldades comerciais
Band confirma adiamento de nova programação
Novo programa de Leo Dias e estreia de Luciana Gimenez vão ficar para o início de 2027; emissora já alterou materiais publicitários que estavam no ar
SBT busca parceiro para retomar Roda a Roda
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Em nova crise, Jovem Pan faz passaralho
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