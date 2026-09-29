Luciano Huck causou polêmica no Domingão - Reprodução/TV Globo

Luciano Huck causou polêmica no DomingãoReprodução/TV Globo

Publicado 29/09/2026 00:00

Mais uma semana, mais um problema para a Globo administrar. Depois dos desastres protagonizados pela GloboNews, Luciano Huck chamou atenção ao usar o Domingão da última semana para divulgar uma plataforma em que indecisos poderiam escolher seus candidatos com base em uma série de perguntas genéricas. A iniciativa, segundo apurou a Canal D, não caiu bem entre a cúpula da rede, já que a plataforma em questão é baseada apenas em candidatos que responderam aos questionamentos previamente, excluindo uma série de outros desafiantes no pleito.

Huck, mesmo tendo provocado um incômodo na cúpula da Globo, não violou nenhuma lei ao divulgar ao conteúdo da plataforma. "A mera divulgação de uma plataforma estilo match eleitoral, por si só, não configura favorecimento desse ou daquele candidato, partido ou espectro. Seria discutível se o Huck usasse o espaço para pedir voto para esse ou aquele candidato, o que não o fez", afirmou Bruno Henrique de Moura, advogado pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e da FD/USP.

O mundo depois das bets

Eita Lucas! foi impactado com proibição das casas de apostas - Reprodução/SBT

Eita Lucas! foi impactado com proibição das casas de apostasReprodução/SBT

O primeiro final de semana da televisão brasileira após o veto das casas de apostas não teve mudanças significativas nas principais emissoras. O SBT precisou reeditar às pressas a edição do Eita Lucas!, que perdeu tempo no ar para mais um episódio de Chaves. Na RedeTV!, o programa American Zone foi cancelado e substituído por reapresentações de A Hora do Zap. O ex-marido de Carlinhos Maia, por sinal, corre sério risco de ter seu programa descontinuado em dezembro.

Tom Cavalcante em alta

Tom Cavalcante desbancou ibope do SBT com Acerte ou Caia! - Divulgação/Record

Tom Cavalcante desbancou ibope do SBT com Acerte ou Caia!Divulgação/Record

O Acerte ou Caia! está há três semanas consecutivas na vice-liderança de audiência no Painel Nacional de Televisão. A edição mais recente do programa, no dia 27, conquistou 5,21 pontos de média e superou o Domingo Legal na métrica que compila os dados das 15 principais regiões metropolitanas do país. A boa fase da atração de Tom Cavalcante também turbinou o Domingo Espetacular, que bateu a estreia do The Voice Brasil e o Programa Silvio Santos por 5,74 a 5,36, segundo dados obtidos pela Canal D.

É POP OU FLOP?

É pop... a homenagem promovida pelo Domingo Espetacular ao cantor Rick, que contou com a presença do maestro João Carlos Martins. O tributo, de extremo bom gosto, constratou com as "homenagens" exageradas promovidas por outras TVs, que chegaram a ligar ao vivo para o celular do artista.

É flop... a nova temporada do The Voice Brasil, que o SBT estreou no último domingo. E nem estou falando de audiência. Os jurados do programa estão em péssima forma e não deram liga entre si. A qualidade técnica também deixou a desejar.